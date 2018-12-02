ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni Başkanı James Inhofe, Türkiye'nin Rusya ile Batı arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi. Inhofe'a göre, Türkiye ABD ile F-35 programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeli.



'DAHA İLERİYE GİTMEMELİ'



Bloomberg'e açıklama yapan Inhofe, 'F-35 programında kalmak istiyorsa Türkiye Rus S-400 sistemini satın alma konusunda daha ileriye gitmemeli' dedi. Inhofe, S-400'den vazgeçmezse Türkiye'nin sekiz partner ülkeden biri olması konusunun yeniden değerlendirileceği konusunda uyardı.









'YA RUSYA YA BATI'



Inhofe, 'Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ancak bu şekilde davranmamalı. Hava savunması konusunda ihtiyaçları da var ancak önemli olan şu: Türkiye Rusya ile Batı arasında bir tercih yapmalı. Rusya'dan S-400 almaya devam ederse bunun sonuçları olacaktır' ifadelerini kullandı.







FÜZE UZMANI ZALOGA: 'NATO KORKUYOR'



ABD merkezli bir savunma şirketinde çalışan füze uzmanı Steve Zaloga ise NATO'nun Rusya'dan uzmanların Türkiye'ye S-400 eğitimi için gitmesinden endişe duyduğunu söyledi. Zaloga'ya göre NATO, Türkiye'nin Rus uzmanların S-400 radarlarını F-35'lere karşı test etmesine izin vermesinden korkuyor.