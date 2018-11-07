Grip aşısı yaptıracaklar dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, “Gripten korunmanın en etkili yollarından biri de aşı olmaktır. Grip aşısı, erken dönemde yaptırıldığı takdirde bağışıklık sistemini daha da güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Grip, çoğunlukla sonbahar ve kış aylarında görülür. Hastalığı taşıyan kişilerin öksürmesi ya da hapşırması ile havaya yayılan damlacıklarla ve doğrudan temasla bulaşır. Kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, telefonlar gibi ortak kullanılabilecek eşyalar bulaşmaya neden olabilir. Belirtileri arasında ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, baş ağrısı, kaslarda ve eklemlerde ağrı ve halsizlik sayılabilir. Genellikle 1-2 hafta içinde iyileşme görülür. Ancak yaşlılarda, diyabetlilerde, altta yatan böbreğe, kalbe ya da solunum sistemine ait kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyredebilir. Bunun yanında zatürre gibi hastalıklara da zemin hazırlayabilir” dedi.



“Grip aşısı yapılması asla grip olunmayacağı anlamına gelmez”



Gribin bir virüs hastalığı olduğunu ifade eden Dr. Karagözoğlu, “Antibiyotik tedavisine yanıt vermez. Hastalara bol sıvı almaları, yatak istirahati ve belirtilere yönelik ilaçlar önerilir. Virüse yönelik ilaçlar erken dönemde faydalıdır. Gripten korunmada gripli kişilerle temastan kaçınılması, ellerin sık sık yıkanması (örn. tokalaşma sonrası), kapalı kalabalık ortamlardan kaçınılması ve grip aşısı önerilebilir. Grip virüsü sürekli tip değiştiren bir virüs olduğundan Dünya Sağlık Örgütü her yıl o sene sık görülen virüs tiplerini belirlemekte ve aşı buna göre hazırlanmaktadır. Aşı, 3 tip ölü virüs içermektedir. Uygulandıktan sonra etkisinin ortaya çıkması 10-15 gün kadar bir süre almaktadır. Bu nedenle sonbahar başlarında yapılması önerilmektedir. Tüm kış boyunca yapılmasının bir sakıncası yoktur, erken yapılmasının nedeni, bağışıklığın bir an önce başlamasının sağlanmasıdır. Bu arada, çoğunlukla koruyucu olsa da grip aşısı yapılması, kişinin o yıl asla grip olmayacağı anlamına gelmez. Aşının koruyuculuğu, yüzde 60-80 arasında değişmektedir. Ayrıca grip aşısı gribe benzer diğer hastalıklardan (nezle gibi) korumamaktadır. 6 ay-3 yaş arası çocuklara grip aşısı yarım doz, 3 yaş üstüne tam doz olarak uygulanır. İlk defa aşılanan 8 yaş altındaki çocuklara 1 ay ara ile 2 kez aşı yapılmalıdır” diye konuştu.



Dr. Karagözoğlu, grip aşısı olunacak kişileri şöyle sıraladı:



“65 yaşın üzerindekiler, Bazı akciğer hastalığı olanlar (astım, kronik bronşit gibi), Kronik kalp ve damar hastaları, Şeker hastaları, Kan hastalığı olanlar, Bağışıklığı baskılanmış kişiler (uzun süreli kortizon kullanımı, AIDS, kanser tedavisi görenler gibi) grip aşısı yaptırmalıdır. Ayrıca, bakım/huzur evlerinde kalanların ve burada çalışan personelin, Sağlık personelinin de grip aşısı yaptırması uygun olabilir. Kimler grip aşısı olmasın: Yumurta alerjisi olanlar dikkat. Nadiren de olsa özellikle yumurta alerjisi olanlarda, ciddi alerjik reaksiyon görülme riski vardır. Aşının içeriğine alerjisi bulunanlar, Guillain-Barré Sendromu adı verilen nörolojik bir hastalığı olanlar, Hamileliğinin ilk 3 ayındaki kadınlar grip aşısı yaptırmaması gerekmektedir. 6 aydan küçük bebeklere de grip aşısı uygulanmamalıdır. Aşı yapılacağı zaman ateşli bir hastalık geçirmekte olanların da, rahatsızlıkları düzelene kadar aşıyı ertelemesi önerilmektedir.”



Grip aşısı canlı olmayan virüs içerdiğinden aşıya bağlı olarak grip geçirmenin mümkün olmadığını belirten Dr. Karagözoğlu, “Aşı yapılan bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişme, Kas ağrıları, Kırgınlık hissi, Hafif ateş sayılabilir” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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