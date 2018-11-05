2019 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel siçimleri için geri sayım başladı.



Ankara'nın en dikkat çeken ilçelerinden biri olan Altındağ Belediyesi başkan aday adayları resmi açıklamaları yapıp isimlerini duyurmaya devam ediyor.



AK Parti Altındağ Belediye Başkan aday adayları arasında çok dikkat çeken bir isim de yer alıyor 'Zeynel Abidin Türkoğlu'. Türkoğlu yaptığı açıklamayla AK Parti Altındağ Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyurdu.







Altındağ bölgesinde doğan ve Karapürçek Mahallesi'nin yerlisi Türkoğlu ailesine mensup olan, Altındağ bölgesinin sıkıntılarını birebir yaşayan, hangi mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu bilen, halkın içinden kendini geliştirmiş bir kişilik olarak adaylığını açıkladı.



Mahalle, iş yeri ve ev ziyaretlerine aralıksız devam eden projelerini tek tek anlatan mütevazi kişiliğiyle saygı duyulan Zeynel Abidin Türkoğlu Altındağlı vatandaşların gönlünü feth etmeye başladı.







Zeynel Abidin Türkoğlu kimdir?



1974 tarihinde Altındağ Karapürçek'te doğdum. İlkokulu Altındağ Karapürçek Özdemir Gürocak İlkokulu'nda tamamladı. Orta ve Lise tahsilini de 1985-1992 yılların arasında

Altındağ Karapürçek'te bulunan Özel Muradiye Erkek Koleji'nde tamamladı.



Lisans eğitimini 1992-1996 tarihleri arasında yine Altındağ sınırlarında bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yaptı.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne devam ederken, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümünde Yüksek Lisans yapıyorum. 1997 yılında Altındağ Belediyesi'nde memuriyete başladım ve değişik birimlerde toplam 8 yıl görev yaptı.







2005 yılında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında arşiv biriminde 8 ay görev aldım. 2006 - 2014 yılları arasında 8 yıl İçişleri Bakanlığı Arşiv Dairesi Başkanlığında görev yaptım. 2014-2018 Yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı olarak çalıştı.



2014 yılından itibaren Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Ankara mahkemelerinde Osmanlı Türkçesi, Arapça, Arşiv, Tapu ve Nüfus konularında bilirkişilik görevlerinde bulundu.



Halen Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesim. Sebilürreşad Dergisi Asar-ı İlmiye Meclisi Genel Sekreterliği görevini yürütüyoru.



Evli ve bir kız bir erkek babası.





