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Duruşma çıkışı kavga trafikte silahlı saldırıya dönüştü: 4 yaralı

Hatay Adliyesi’nde mahkeme çıkışı iki grup arasında kavga çıktı. Polisin ayırdığı gruplardan birinin trafikte takip ettikleri husumetlilerine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 30 Kasım 2018 Cuma 15:25
Duruşma çıkışı kavga trafikte silahlı saldırıya dönüştü: 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hatay Adliyesi'nde görülen davaya katılan iki grup mahkeme önünde tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, adliye polisi iki grubu ayırdı ve şahıslar adliyeden uzaklaştırıldı. Plakası tespit edilemeyen lüks otomobildekiler, Antakya Çevre Yolu otogar mevkisinde takip ettikleri 01 BLD 84 plakalı araca silahla ateş etti. 4 kişinin bulunduğu araç yoldan çıkarak kaza yaparken, hedefteki isim olan M.D. ile M.İ., M.G. ve Y.Z. adlı kadın yaralandı.

Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavileri yapılmak üzere Antakya Devlet Hastanesi ve çevrede bulunan özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Saldırıdan sonra kaçan siyah lüks otomobildeki H.Y., S.E. ve M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak : İHA

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