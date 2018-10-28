USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

İstanbul'da geceyi alevler aydınlattı

Sultanbeyli’de bir gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında gecekonduda yaşayan iki aile yara almadan kurtuldu.

3. Sayfa / 28 Ekim 2018 Pazar 00:48
İstanbul'da geceyi alevler aydınlattı
Video için tıklayın

Yangın, 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bakkaloğlu Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı gecekonduda yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduyu kısa sürede söndürdü.

İki aile yangından kurtuldu

Bir müddet soğutma çalışması yapılan gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar sokağa döküldü. Yanan gecekonduda ikamet eden iki aile yangından yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisMimar SinanSağlık EkibiGecekondu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı