O görüntüler hakkında flaş karar

Beşiktaş'taki bir otel odasında dün ölü bulunan Şaşmaz ve Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı olay yerine ait görüntülerin yayınlanmasının ardından Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz, avukatı aracılığıyla hakimliğe başvuruda bulunarak, eşinin kanlı görüntülerine ve birtakım doğruluğu kanıtlanmamış iddialara yer verildiğine işaret ederek, söz konusu görüntülere erişimin engellenmesini talep etti.



Talebi değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, kamu yararı bulunmadığı anlaşıldığından talebin kabulüne karar vererek, haber ve sosyal medya hesaplarındaki söz konusu görüntülerin yer aldığı içeriğin erişiminin engellenmesine karar verdi.



Hakimlik, bu kararın erişim sağlayıcıları birliğine ve söz konusu internet sitelerine gönderilmesine de hükmetti.



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