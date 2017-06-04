Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunun ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.



HDP GENEL BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELECEK



CNN Türk'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta içi HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile bir araya gelecek.



MERAL AKŞENER'LE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Kılıçdaroğlu, siyasilerle görüşmeleri kapsamında Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti'nin ardından, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'le iftarda bir araya gelmişti.