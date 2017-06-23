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Karsan ve Lassa'dan işbirliği

Karsan ile Lassa, müşterilerine yönelik işbirliğinde bulundular.

Ekonomi / 23 Haziran 2017 Cuma 11:44
Karsan ve Lassa'dan işbirliği

Toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan ile lastik markası Lassa işbirliğine imza attı.

Anlaşmaya göre Lassa, Karsan'ın yeni nesil minibüs modeli Jest+ satın alan müşterilerine sene sonuna kadar sürecek özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 31 Temmuz tarihine kadar Jest+ satın alarak indirimli lastik kampanyasından yararlanacak müşteriler arasında 3 talihli ise Milli Piyango izniyle yapılacak çekiliş ile Ekim ayında oynanacak Barcelona maçını izleme şansı yakalayacak. Lassa'nın sponsorları arasında yer aldığı FC Barcelona'nın maçını izleme ayrıcalığını yakalayacak 3 talihli, aynı zamanda 2 gece 3 günden oluşan Barcelona seyahati hakkı kazanacak. Söz konusu markanın yetkili satış noktalarından 4 adet lastik alacak yeni Jest+ sahiplerine 150 lira, 2 adet lastik alacaklara ise 75 lira değerinde lastik indirim kuponu sunulduğu bildirildi.

Kaynak : İHA

Milli PiyangoBarcelonaÇekilişTicari Araç


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