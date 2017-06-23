Karsan ve Lassa'dan işbirliği

Karsan ile Lassa, müşterilerine yönelik işbirliğinde bulundular.
Toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan ile lastik markası Lassa işbirliğine imza attı.
Anlaşmaya göre Lassa, Karsan'ın yeni nesil minibüs modeli Jest+ satın alan müşterilerine sene sonuna kadar sürecek özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 31 Temmuz tarihine kadar Jest+ satın alarak indirimli lastik kampanyasından yararlanacak müşteriler arasında 3 talihli ise Milli Piyango izniyle yapılacak çekiliş ile Ekim ayında oynanacak Barcelona maçını izleme şansı yakalayacak. Lassa'nın sponsorları arasında yer aldığı FC Barcelona'nın maçını izleme ayrıcalığını yakalayacak 3 talihli, aynı zamanda 2 gece 3 günden oluşan Barcelona seyahati hakkı kazanacak. Söz konusu markanın yetkili satış noktalarından 4 adet lastik alacak yeni Jest+ sahiplerine 150 lira, 2 adet lastik alacaklara ise 75 lira değerinde lastik indirim kuponu sunulduğu bildirildi.
Kaynak : İHA