Bitlis'ten kara haber geldi: 2 şehidimiz var

Bitlis'in Tatvan İlçesi Anadere bölgesinde operasyonda olan askerler bugün sabaha karşı bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yaralı askerlerden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.



TSK yapılan açıklama şöyle:



'22 Haziran 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Operasyon esnasında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımızın tedavisi kaldırıldığı Tatvan Devlet hastanesinde devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.'







Samsun'a şehit ateşi düştü



Bitlis'in Tatvan İlçesi Anadere mevkiinde PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe, bugün tedavi gördüğü Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Şilepe'nin acı haberi memleketi Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Şilepe, Vezirköprü İlçesi Karabüklü Mahallesi'nde ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

