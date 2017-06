'Anadolu Ateşi' Rusları da sardı

­Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'da sundukları gösterileri en fazla Rus turistlerin izlediğini belirterek, bu yoğun ilgiden yola çıkarak Rusya'nın Soçi kentine gönderecekleri bir ekibin yaz boyunca her gün sahne alacağını bildirdi.



Anadolu Ateşi, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) yeni bir dans okulu açtı. Çocukların yanı sıra dans öğrenmek isteyen yetişkinlerin de eğitim alabileceği okulun açılışına katılan Mustafa Erdoğan, okuldaki ilk derste minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Dans topluluğunun çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Erdoğan, Antalya'daki ikinci merkezi açtıklarını söyledi.



Türkiye genelindeki dans okulu sayısının 7'ye ulaştığını belirten Erdoğan, Antalya'daki AVM'de açılan okulun Anadolu Ateşi için özel olarak dizayn edildiğini kaydetti.



Türkiye genelindeki 7 okulda 2 binin üzerinde öğrencileri olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



'Önümüzdeki yıl bu sayıyı artıracağız. Muhtemelen 17 okul olacağız. Buralardaki çalışmalarımızda iki türlü hizmet veriyoruz. Amatör olarak dans etmek isteyenler ve öğrenciler. Özellikle 3 ile 12 yaş arasındakiler önemli. Bu kadronun içerisinden 'Kıvılcım' isimli çocuk dans topluluğumuza eleman yetiştiriyoruz. 80 tane kıvılcım dansçımız var. Bu sayıdan 15'i ana kadroya girdi. Şimdi o boşlukları doldurup 80 kişiye sabitleyeceğiz.'



Erdoğan, çocuklardan büyüyenlerin Anadolu Ateşi'nin A takımına gireceklerini belirtti.



'Müzikal dansçıları yetiştirmek istiyoruz'



Dansın bir disiplin sanatı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Anadolu Ateşi'nin çok profesyonel bir eğitici kadrosunun bulunduğunu kaydetti. 20 kişilik hoca kadroları olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunların içerisinde Anadolu Ateşi serüveninde dünya deneyimi yaşamış, dünyanın bütün sahnelerinde dans etmiş hocalarla, yurt dışından gelen eğiticilerin bulunduğunu söyledi.



Erdoğan, 'Buradan yetişen bir dansçının tam bir müzikal sanatçısı olarak yetişmesini istiyoruz. Sadece dansçılık değil yurt dışına çıktıklarında, başka ülkeye gittiklerinde dünyadaki en iyi müzikallerde dans edebilecek kapasitelerde insanlar yetiştiriyoruz.' diye konuştu.



Dansın bir disiplin sanatının yanında bir inanç meselesi olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



'Eğer bu alanı tutkuyla seviyorlarsa aşkla yapacaklarsa herkese burada yer var. Eğitim bilimine göre insanların yaşamının bir döneminde mutlaka dans etmeleri gerekir. İleride dansçılığı hedeflemese bile duruşunu düzeltmesi, hayata daha estetik bakabilmesi, aile içerisinde daha uyumlu olabilmesi ve derslerinin iyi olabilmesi için gerekli. Dansın tüm bunlara katkısı olacaktır. Onun için bu konuda hevesli olmaları yeterli ancak bir de bizim kursların çalışma disipline uymak şartı var.'



Rusların 'Anadolu Ateşi' ilgisi



Anadolu Ateşi'ne Rusların ilgisine de değinen Erdoğan, Rusya'da yaz boyunca gösteri yapacak bir grup hazırladıklarını bildirdi.



Bir ekiplerinin Soçi'ye gideceğini ve orada yaz sonuna kadar gösteriler yapacağını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



'Ekibimiz, Soçi'de her gün bir temsil yapacak. Onların hazırlıklarıyla uğraşıyoruz. Türk seyircisinden sonra dünyadaki en sadık, en tutarlı seyircimiz Rus seyircisi. Dünyanın en iyi dans seyircisi Ruslardır. Çocukluklarından itibaren dans eğitimi aldıkları için zaten biz de onu modelleyip burada örneğini yaşatıyoruz çocuklarımıza. Hem dansı bilirler hem estetik bir gözleri vardı. Dünyada bir sahne gösterisini, bir dans gösterisini Ruslar beğeniyorsa dünyanın her tarafından beğeni alır. Aspendos'ta yaptığımız gösterilerde de en fazla Rus seyirciyi konuk alıyoruz.'



Yeni hedef Kıbrıs



Kıbrıs Salamis Antik Kenti'nde Anadolu Ateşi'nin periyodik gösterilere başlayacağını da aktaran Erdoğan, 'Kıbrıs'taki proje Salamis efsanesi, bir Kıbrıs efsanesi, bir ada hikayesi olacak. Klasik Anadolu Ateşi sahnelerinin yanı sıra orayı anlatan bir tematik gösteri çalışması sürdürüyoruz.' dedi.



Aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bir akademik çalışma yaptıklarını da vurgulayan Erdoğan, 'Kıbrıs'ta da bir okulumuz olacak. Kıbrıslıları da eğitiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren Kıbrıs'taki kastın tamamen Kıbrıslı gençlerden oluşması için uğraşıyoruz.' diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye genelindeki tüm okullarda hummalı bir çalışma yürüttüklerini, bunun yorucu ama bir o kadar da keyifli olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : AA