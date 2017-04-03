Bozdağ: Adil Öksüz infaz edilmiş olabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'nün Adil Öksüz'ün çok şey bildiği için FETÖ tarafından infaz edilmiş olabileceğini söyledi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'nün iki numaralı zanlısı Adil Öksüz'ün nerede olduğuna ilişkin kendi elinde bir delil olmadığını belirterek, 'İki ihtimal var; ya Fetullahçı Terör Örgütü çok şey bildiği için bunu infaz etmiş olabilir, ben bunu zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Diğer ihtimal ise bunun bir yerde birileri tarafından saklandığıdır. Ben hala bu kanaatimi muhafaza ediyorum' dedi.



ABD Konsolosluğundan Adil Öksüz'ün aranması ve ABD Büyükelçiliğinden yapılan 'Rutin uygulama' açıklamasını değerlendiren Bakan Bozdağ, 'ABD Büyükelçiliği bizim şüphelerimizi gidermek istiyorsa, o zaman başka vizesini iptal edipte aradığı kişilerin sayısını ve mümkünse isimlerini açıklasın. Türkiye kamuoyu da öğrensin. O zaman biz hepimiz özür dileriz. 'Gerçekten bu ABD Büyükelçiliğinin bu rutin bir uygulamasıdır. Biz bu uygulamayı farklı değerlendirmişiz' deriz, özür dilemekten de çekinmeyiz. Ben o yüzden bir kere daha buradan çağrı yapıyorum; siz açıklayın o isimleri ben de Adalet Bakanı olarak özür dileyeyim' diye konuştu.







'BİR YERE HALA SAKLANDIĞINI, KAÇMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Adil Öksüz'ün nerede olabileceği ile ilgili 'Hayatın olağan akışını dikkate alarak yaptığım bir değerlendirmedir' diyerek yaptığı açıklamada Adil Öksüz'ün gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla devletin bütün birimlerinin teyakkuza geçtiğini söyleyen Bakan Bozdağ, 'Medya üzerinden de Adil Öksüz'ün resimleri, görüntüleri Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Bunun kilit isim olduğu ve çok önemli bir rol oynadığı açıkça ifade edildi. Bu nedenle de hem Türk halkı bunu yakın takip ediyor, gördüğü zaman mutlaka polise ihbar edecek, belki kendi yakalayacak ve teslim edecek. İstihbarat örgütümüz, güvenlik birimlerimiz hepsi bu meselenin üzerinde. Bütün Türkiye ve Türk devleti imkan ve kabiliyetiyle bunu arıyor. Bu kadar bilinir hale geldikten sonra böyle birinin hareket halinde bir yerden bir yere intikali ve oradan oraya gitmesi kolay bir iş değil. Ben onun için dedim ki iki ihtimal var; ya Fetullahçı Terör Örgütü çok şey bildiği için bunu infaz etmiş olabilir, ben bunu zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Diğer ihtimal ise bunun bir yerde birileri tarafından saklandığıdır. Ben hala bu kanaatimi muhafaza ediyorum. Çünkü hareket halinde olsa bir yerde olmasa diğer yerde, ya güvenlik birimleri, ya istihbarat ya halkımız bir şekilde ona ulaşır, onu yakalardık. Kaynak : İHA