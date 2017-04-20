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Soyuz kapsülü fırlatıldı

Kapsül, Rus ve Amerikalı uzay adamlarını UUİ'ye götürecek.

Teknoloji / 20 Nisan 2017 Perşembe 11:42
Soyuz kapsülü fırlatıldı

ASTANA – Dünya yörüngesindeki yapay uydu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapacak iki uzay adamını taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Kazinform ajansının haberine göre, Rus kozmonotu Fyodor Yurçikhin ve Amerikalı astronot Jack Fisher'in bulunduğu Soyuz uzay aracı Baykonur uzay üssünden yerel saat ile 13.13'te fırlatıldı.

Soyuz kapsülünün UUİ'ye 6 saatlik yolculuktan sonra ulaşması bekleniyor.

Kaynak : AA

SoyuzUluslararası


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