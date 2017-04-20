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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde serbest geçiş uygulaması için çalışmalar bu sabah başladı. İlk aşamada 4 gişede yapılacak çalışmaların 15 Temmuz’da bitmesi hedefleniyor.

Güncel / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:01
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinde HGS ve OGS cihazının aynı anda okutulacağı serbest geçiş sistemi çalışmaları başladı.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar kapsamında köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı.

İlk aşamada 4 gişede yapılacak çalışmaların ardından diğer 4 gişe de trafiğe kapatılıp çalışma yapılacak. Çalışmaların tamamının 15 Temmuz'da bitmesi planlanıyor.Çalışmalar nedeniyle de köprüde ufak çaplı bir yoğunluk olduğu gözlendi.

Köprüyü sürekli kullandığını söyleyen bir vatandaş, “İnşallah güzel olur, rahat olur, bu sıkıntılar kalkar. Trafik yoğunluğu kalmaz inşallah İstanbul trafiği bayağı yoğundur ama inşallah faydası olur. Diğer yerlerde oldu”dedi.

Kaynak : İHA

Köprü Gişesi


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