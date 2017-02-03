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Açık akaryakıt alımına düzenleme

Akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satışına düzenleme getirildi.

Ekonomi / 3 Şubat 2017 Cuma 16:25
Açık akaryakıt alımına düzenleme

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçildiği vurgusu yapıldı.

Yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

“Ülkemizin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği terör örgütünün eylem sürecini arttırmaya çalıştığı bu günlerde huzur ortamını bozmak için özellikle provakatif nitelikli eylemlerde kullanılan ‘Molotof Bombası’ yapmak için bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz ve benzeri yanıcı maddeler tedarik edilmeye çalışılmakta bu nedenle Kırşehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt İstasyonlarından akaryakıt satışına sınırlama getirilmesi amaçlanmaktadır.”denildi.

Sınırlama kararı 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesi gereğince uygulanacak. Kaynak : İHA

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