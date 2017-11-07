Teknoloji devleri yeniden birleşiyor

1980 yılında ortak işlemci üreten ABD’li işlemci üreticileri, 1990'lı yıllara gelindiğinde ayrılma kararı aldı. Ortak girişimleri sırasında güçlü çip üretimine imza atan firma, ayrıldıktan o dönem yakaladıkları performansı yakalamakta zorluk çekti.



Ayrılmanın ardından 2000’li yıllara kadar pazarda performansı ile lider konumda olan AMD, Intel’in yaptığı atılımda ciddi güç kaybetmeye devam etti. Yeni işlemcilerde de yıldan yıla üzerine yenilikler katamayan işlemci sektörü günümüzde artık yetersiz kalmaya başladı. Ayrıca incelen ve küçülen taşınabilir bilgisayarlara performanslı işlemci üretmekte güçlük çeken teknoloji devleri, bir nevi ekran kartı GPU’larının dahi gerisinde kalmaya başladı.



Durumu düzeltmek için yeni bir atılım yapan iki ABD’li teknoloji devi, yine eski günlerdeki gibi el sıkışma kararı aldı yeni nesil dizüstü ve ultra ince bilgisayarlar için ortak bir yonga seti geliştirmek için çalışmalara başlayacak olan AMD ve Intel şimdiden aralarında iş bölümünü oluşturmuş durumda



Nvidia'nın yakın zamanda satışa sunacağı yonga setlerine kafa tutması beklenen bu teknolojinin, işlemci ve yapay zeka tarafında Intel’in imzası bulunacak. Grafik istemci tarafında ise AMD görevi üstlenecek.



Yenişafak'ta yer alan habere göre, yapay zeka mimarisiyle de uyumlu çalışacağı ifade elin yeni nesin teknolojinin bilgisayar pazarını yeniden canlandırması bekleniyor.

