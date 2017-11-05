Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre birçok il için sağanak yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, bugün, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz geneli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Bolu, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği, güney ve iç bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; kuvvetli, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 10 derece
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı, 17 derece
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı, 17 derece
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 19 derece
Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yağışlar; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli), 20 derece
Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yağışlar; kuvvetli ve çok kuvvetli), 21 derece
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, 16 derece
Trabzon: Parçalı bulutlu, 16 derece
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 12 derece
Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 21 derece
5 İL İÇİN RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava aralıklı sağanak yağmurlu olacak.
Hava sıcaklığında 2-3 derece düşüş beklenen 5 ilde, rüzgarın güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.