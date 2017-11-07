İstanbullu Gelin 24. Yeni Bölüm Fragman (10 Kasım 2017)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm 10 Kasım 2017 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İstanbullu Gelin 24. Yeni Bölüm

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Esma yeni yaşında aldığı yeni kararlarla herkesi şaşırtır. Konakta ise büyük gerginlik var. Emir'in yemekte söylediği şeyler Faruk'un çok farklı duygular hissetmesine sebep olur. Yeni yaşında yeni kararlar alan Esma, Garip'i çok şaşırtır. Begüm beklenmedik bir ziyaretle yıkılır. Yaşanan bir olay Adem ve Dilara'nın evliliğinde karanlık bir boyutun açılmasına sebep olur. Süreyya ise Dilara'nın çıkmazda olduğunu hisseder. Onun, arkadaşı için yapacağı hamle konakta çok büyük bir gerilime yol açar. Gece vakti yaşanan korkunç olay, Süreyya'nın hayatının en büyük sınavını vermesine sebep olacaktır.