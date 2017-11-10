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Öğrenciler Atatürk'ün imzasını oluşturdu

Simav Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde Atatürk’ün imzası ile görsel bir şölen oluşturdu.

Yaşam / 10 Kasım 2017 Cuma 12:04
Öğrenciler Atatürk'ün imzasını oluşturdu

Simav Kaymakamlığı önünde çelenk koyma töreniyle başlayan anma programı, saatler 09.05 gösterirken sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu.

Simav Anadolu Lisesi’nin hazırladığı anma töreninde, Atatürk’ün hayatı, anıları, şiirler, slayt gösterisi ve Atatürk’ün en sevdiği türküler söylendi.

Atatürk’ü anma programına, Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı İbrahim Erşil, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Daire Müdürleri, Protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşunun temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri, Öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Simav Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde Atatürk’ün imzası ile görsel bir şölen oluşturdu. (MEİ-EFE) Kaynak : İHA

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