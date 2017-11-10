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Kılıçdaroğlu'ndan seçim barajı açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim barajının indirilmesine şartsız destek vereceklerini söyledi.

Siyaset / 10 Kasım 2017 Cuma 09:48
Kılıçdaroğlu'ndan seçim barajı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strasbourg ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'İSTER 1 İSTER 5 YAPSINLAR'

Seçim barajının indirilmesine şartsız destek vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Yürürlükteki Seçim Yasası, 12 Eylül darbe hukukunun yasasıdır. Biz milli iradenin parlamentoya tam yansımasını istiyoruz. Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı, parlamentoya gelip kürsüye çıkıp konuşmalıdır. Baraj için hiçbir şartımız yok. İster 1, ister 5 yapsınlar fark etmez ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli. Yurt dışında 6 milyona yakın Türk var. Yurt dışı seçim çevresi kanununun çıkması lazım.' dedi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya da 'Her parti kendi adayını çıkaracak' diye cevap verdi.



İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLUR MU?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sorusunu ise 'Dolaylı ya da doğrudan herhangi bir mesaj almadık, ittifak çağrısı gelmedi. Siyasi partiler bağımsız seçime girerler. Biz de yerel, milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçimine öyle gireceğiz'' şeklinde yanıtladı.

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