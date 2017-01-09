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Salih Müslim: ABD bize silah veriyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin ele başı Salih Müslim ABD'den silah aldıklarını söyledi.

Güncel / 9 Ocak 2017 Pazartesi 19:22
Salih Müslim: ABD bize silah veriyor

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak PYD/PKK'ya silah verdiği iddialarının yalan olduğunu(!) belirtip, 'PYD/YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta' demişti.

'ABD ASKERİ YARDIMLARDA BULUNUYOR'

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan terör örgütü PYD'nin ele başı Salih Müslim, ABD'den yapılan bu açıklamayı yalanlar nitelikte sözler sarf etti.

Müslim,'ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor' ifadelerini kullandı.

AMERİKA PYD İLE DSG ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYOR

PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PYD adıyla faaliyet gösteriyor. Sözde siyasal bir oluşum gibi gösterilen PYD'nin silahlı kanadı ise YPG.

Bu örgütlerin ABD ile bağlantısını kuran örgüt ise içinde bazı Arap grupların da yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG).

Amerika Birleşik DevletleriTerör ÖrgütüSalih MüslümSuriye


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