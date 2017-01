Pedagoglardan ailelere yarıyıl tatili uyarıları

19 Eylül'de başlayan 2016-2017 eğitim öğretim dönemi, 23 Ocak itibariyle son bulacak. 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak yarıyıl tatili için pedagoglar ailelere uyarılarda bulundu. Pedagog Hakan Şahintürk, “Türk eğitim sisteminde, eğitim öğretimin birinci dönemi bitmek üzere. Ve bütün öğrenciler karnelerini alacaklar. 4 buçuk aylık bir emek, yorgunluk ve bununla beraber ve belki de bıkkınlık öğrenci, öğretmen ve veliler de herkes tatili hak etti. Çocuklar öncelikle tatili hak etti. Öğrencilerin performanslarını değerlendirmek amaçlı öğrenciye ilköğretim, ortaöğretim, lise düzeyinde karnelerini verecek öğretmenleri. Karne, öğrencinin yıl içerisinde dönem içerisinde derslerini başarısını ölçen bir değerlendirme, ölçme değerlendirme sonuç belgesi. Karne sadece ve sadece öğrencinin akademik başarısını ölçüyor. Öğrencinin kişiliğini ölçmüyor, karakterini ölçmüyor, başka bir özelliğini ölçmüyor. Karne sadece okuldaki akademik başarısının ölçümünü belirleyen bir sonuç belgesi Türk eğitim sisteminde. Anne babalar önce bunu bu şekilde kabul etmeliler. Her çocuğun performansı farklı, her çocuğun gelişim özellikleri farklı, her çocuğun akademik özelliği farklıdır. Öncelikle süreç odaklı olmak zorundayız. Çocuklar gelişim dönemlerinde, akademik başarı anlamında farklılık gösterebilirler. Her çocuğun aynı başarıyı göstermesini beklemek çok büyük haksızlık olur” diye konuştu.



''Neler yapabiliriz'i konuşmak çocuğa ayrı bir güven kazandıracaktır'



Anne ve babaların karnesini alan çocuğa nasıl davranmaları konusunda uyarılarda bulunan Pedagog Şahintürk, 'Çocuğun bir kere duygularını anlamaya çalışmak anne babalar için en önemli olmazsa olmazlarından biri. Çocuğa her şartta yanında olduğuna dair, geri bildirimlerde bulunmak çok önemli. Özellikle karnesi ortalamanın altında olan çocuklara, ‘evet, seni anlıyorum, üzülüyorsun. Bunları düzeltmek için ya da istediğin başarıyı elde edebilmek için neler yapabiliriz'i konuşmak çocuğa ayrı bir güven kazandıracaktır, ayrı bir aidiyet duygusu yaşatacaktır. ‘Annem babam benim yanımda' yani 'senin için ne yapabiliriz'i konuşmak çok önemli. Duygularını anladığına dair doğru geri bildirimler vermek çok önemli” dedi.



'Ailenin çocukla daha kaliteli zaman geçirmesi amaçlandırılmalı'



Karnesi iyi olan çocuklar için bazı ailelerin ödül verdiklerini belirten Şahintürk, 'Tabii ki ödüllendirmeler yapacaklar aileler ama öğrencinin çok üst düzey maddi boyutta ulaşamayacağı ödüller almak çok da anlamlı değil. Tatilin amacı, ailenin çocukla daha kaliteli zaman geçirmesi amaçlandırılmalı. Daha kaliteli geziler düzenlenebilir. Evde çeşitli aktiviteler düzenlenebilir. Öğrencinin eğitsel anlamda katkı da bulunabilecek bir takım aktiviteler yapılabilir. Yani ailenin çocuğa bu anlamda sosyal ödüller vermesi de tatil döneminde çok önemli' şeklinde konuştu.



'Tatili, tatil gibi yaşasın çocuklar'



Sömestr tatilini çocukların iple çektiklerini söyleyen Şahintürk, 'Bütün gün çocuğa ‘ders çalış, ders çalış, eksiklerin var' demek çok anlamlı değil. Zaten yoruldular. Sabahın köründe, gün ağarmadan okula gidiyorlar. Akşam saat 5'ten önce çıkmıyorlar. Gelişim çağındaki çocuklar için hakikaten çok zor. Bununla beraber tatilde rahat edecek çocuk, biraz rahat bırakalım çocukları. Elbette ki eksiklerini tamamlayacak. Program yapması konusunda ona nasıl yardımcı olabileceğini iletirseniz çocuk da sizinle işbirliği içerisinde olabilir. Ona destek amaçlı yanında olduğuna dair bir takım geri bildirimler vermek çocuğun özgüvenini arttıracak. Size karşı olan güvenini arttıracak. Birbirinize karşı olan güven köprüsünü daha sağlamlaştıracak. Tatili, tatil gibi yaşasın çocuklar. Zaten iple çekiyorlar, yorgunlar. Anne baba bu konuda biraz daha empatik olsunlar. Çocuklarını koşulsuz sevsinler, samimi olsunlar, net olsunlar. Onlar için yeterli olacaktır' dedi.



Kaynak : İHA