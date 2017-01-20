4 yöntem ile gülüşünüzü test edin

Bu testlerden birincisinin deneme gülüşü olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, 'Ağızda var olan dişlerden alınan ölçüden elde edilen kalıp üzerine, diş hekiminiz kendi dişlerinizin üzerine oturacak plastik esaslı bir malzemeden gülüş dizaynı yapıyor. Bu çalışma önemli oranda dişlerinizin nasıl olacağını görmenizi ve hissetmenizi üç boyutlu olarak sağlıyor. Bu geçici dişler ile bir süre gezinebilir ve dişten ne beklediğinizi ve çevrenizin ne düşündüğünü daha kolay anlayabilirsiniz.' diye konuştu.



Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, ikinci testin bilgisayarlı estetik görüntüleme olduğunu ifade ederek, 'Bu yöntemde diş hekiminiz, yüzünüzün ve dişlerinizin değişik açılardan resmini çekerek ve bazı ölçümler yaparak bilgisayar ortamına aktarır. Bu resimler üzerine özel programlar ile yeni gülüşün dizaynı yapılabiliyor. Bu, diş aralıklarının kapatılması ve diş boylarının uzatılması gibi küçük değişimler yapmakta etkili bir yöntem ancak, iki boyutlu olduğu için büyük değişimler yapmakta yanıltıcı yönleri mevcuttur. Kişinin bilgisayarda beğendiği görüntü ağızda uygulanınca farklı hissedilebilir, o yüzden ağızda uygulanan üç boyutlu yöntemler daha etkilidir.' şeklinde konuştu.



Direkt kompozit uygulamaları testinin üçüncü yöntem olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, 'Kompozit, diş hekimlerinin dolgu yaparken kullandığı diş renginde ve yapısında malzemelerdir. Diş hekimi gerekli düzenlemeleri bu malzeme ile yaparak hastanın ağzında yeni gülüşü şekillendirir böylece kişi yeni gülüşünü üç boyutlu olarak yaşayabilme şansını elde etmiş olur.' dedi.



Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dördüncü test hakkında da şu bilgileri verdi:



'Ağızda direkt mum mock-up uygulamaları: Diş hekimi mum esaslı, dişe benzeyen özel bir malzeme ile kişinin ağzında var olan dişlerinden alınan ölçüden elde edilen kalıp üzerine gülüş dizaynı yapıyor. Mumlar dişlere tek tek uygulanarak hasta ile hekim karşılıklı beklentilerini konuşuyorlar. Estetik göreceli bir kavram olduğu için mum mock-up yöntemi etkili bir yöntemdir. Hastanın istekleri ile hekimin isteklerini ortak bir payda altında toplar. Mum üzerine yapılan boy, şekil, fırlaklık ve genişlik değişimleri sonucunda kişiler özledikleri gülüş dizaynına sahip olabiliyor.' Kaynak : İHA