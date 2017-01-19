USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Böyle kader mi olur?

Bıçaklanan oğluna giden baba, motosikletli gence çarptı. Hem oğlu hem de gencin öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi

3. Sayfa / 19 Ocak 2017 Perşembe 03:08
Böyle kader mi olur?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iş arkadaşı olan Ahmet Laçin ve Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Nazım Kurtses, Laçin ile Şahin'i bıçaklayarak kaçtı.

AYNI HASTANEDE
Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, kurtarılamadı. Bu arada oğlunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyan Bedirhan Laçin, hemen kamyonetiyle yola çıktı. Ancak hız yapan Bedirhan Laçin, oğlunun bıçaklandığı Nusretiye Mahallesi'nde, yemek kuryeliği yapan Fırat Kaleli'nin kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaleli de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, hem bıçaklanan oğlu hem de çarptığı kuryenin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Bedirhan Laçin ve Nazım Kurtses gözaltına alındı.

Devlet HastanesiAğır Yaralı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı