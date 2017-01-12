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PKK operasyonu başladı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, operasyon başlatıldı.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 10:19
PKK operasyonu başladı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Lice'ye bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy ile Hani'ye bağlı Kaledibi, Yukarıturalı, Topçular, Akçayurt, Uzunlar ve Kalaba köylerinden bugün saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Duyurunun ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Kaynak : İHA

KalabaTerör ÖrgütüDiyarbakırSokağa Çıkma Yasağı


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