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TRT Genel Müdürlüğü'nde bomba paniği

TRT Genel Müdürlüğü otoparkına bomba bırakıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanlarının genel müdürlükteki incelemeleri sürüyor.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 01:44
TRT Genel Müdürlüğü'nde bomba paniği

Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre;

Oran semtinde bulunan TRT Genel Müdürlüğünün otoparkında bomba konulduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine TRT Genel Merkezine bomba imha uzmanları, dedektör köpeklerle otoparktaki tüm araçlarda arama yaptı.

Uzman ekipler, dedektör köpeklerin yardımıyla genel müdürlükteki odalarda ve otoparkta arama çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA

Bomba İhbarıBomba İmha Uzmanları


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