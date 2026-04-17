Bursa'da gece yarısı kanlı hesaplaşma

Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı kişiyi aracıyla takip ederek kurşun yağdırdı.Bursa'da korkunç bir olay yaşandı.Tartışmanın ardından kan döküldü.Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Kamelya Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki C.M. ile U.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine C.M., aracıyla olay yerinden ayrılmak istedi.Şüpheli U.K., olay yerinden kaçan C.M.'yi bu kez İzmir Yolu üzerinde takip ederek önünü kesti.Burada yeniden silahına sarılan U.K., C.M.'nin bulunduğu araca ateş etti.Açılan ateş sonucu mermi, aracın ön camından içeri girerek C.M.'nin yüzüne isabet etti.Elmacık kemiğine saplanan kurşunla ağır yaralanan C.M. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, saldırının ilk yaşandığı Kamelya Caddesi'nde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanları delil poşetlerine alarak detaylı inceleme başlattı.Yaralanan C.M.'nin daha önce çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli U.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.