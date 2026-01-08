Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Başvurular başladı

Yeni yılda askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücreti için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından beklenen açıklama yapıldı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirmek isteyenleri ilgilendiren önemli açıklamalar yapıldı.Bedelli askerlik için başvuruların başladığını duyuran bakanlık 2026 yılı için ücretin 333 bn 89 lira olduğunu açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı; 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089.04 TL) oldu. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı." ifadeleri yer aldı.Bedelli askerlik başvurusu, e-Devlet üzerinden "Milli Savunma Bakanlığı – Bedelli Askerlik Başvurusu" hizmeti seçilerek yapılabiliyor.Kişisel bilgiler kontrol edilip bedelli askerlik tercihi onaylandıktan sonra sistem tarafından ödeme bilgileri oluşturuluyor. Başvurudan sonra belirlenen süre içinde bedelli ücreti anlaşmalı bankalara tek seferde yatırılması gerekiyor.Ödeme tamamlandığında başvuru kesinleşiyor. Daha sonra ise celp–sevk süreci e-Devlet üzerinden takip edilmesi gerekiyor.