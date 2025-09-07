Tüm Dünya Siyonizme Karşı Ayakta! Bu Kez Londra...

Dünyanın dört bir yanında İsrail soykırımına tepki ve Filistin'e destek protestoları artarak devam ediyor. İngiltere, İsveç ve İspanya gibi birçok ülkeden binlerce kişi Gazze için yine sokaklara indi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı'nda İsrail'in saldırılarına ve Gazze'deki açlığa tepkilerini göstermek isteyen binlerce kişi protesto eylemi düzenledi.Polis, yasaklı örgüt ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek amacıyla düzenlenen eylemde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planını protesto etti. 'Filistin'e özgürlük, katil Netanyahu', 'İsrail'in işgal planını durdurun' sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü. İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'da da Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail'i protesto etti.