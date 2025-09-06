Osman Gökçek tek tek ortaya çıkardı! Mansur Yavaş'a soru: 37 milyon lira kimlerin cebine aktarıldı?

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları tartışılmaya devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi.Gökçek, geçtiğimiz yıl Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen bir konser için 41 milyon 950 bin lira ödendiğini, bu yıl aynı yerde yapılan 30 Ağustos etkinliğinin ise sadece 4 milyon 800 bin liraya mal olduğunu hatırlatarak, “Geçen yıl 42 milyon, bu yıl 5 milyon. Aradaki 37 milyon lira kimlerin cebine aktarıldı?” diye sordu.Mansur Yavaş döneminde 98 farklı organizasyon yapıldığını belirten Osman Gökçek, aynı yerde 71 milyon ve 78 milyon liralık organizasyonların gerçekleştirildiğini, “teknik gider” adı altında da 46 milyon ve 48 milyon lira yazıldığını söyledi.Gökçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bugüne kadar bu şehir resmen soyuldu. Mansur Yavaş, sen bu vurgunların hesabını neden hala vermiyorsun? Bu milletin parasını göz göre göre hortumlamaktır. Bu millet bu ihaneti asla unutmayacak ve mutlaka bunun hesabını soracaktır.”