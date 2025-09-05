Muhabir İnci Hangül Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

İnci Hangül Kaç Yaşında?Kasım 1986’da dünyaya gelen İnci Peközer Hangül, 39 yaşındadır.İnci Hangül Evli mi?2023 yılında Bora Çağatay Hangül ile evlenmiştir.İnci Hangül KariyeriUzun yıllardır Fenerbahçe TV (FB TV) bünyesinde görev yapan İnci Hangül, kanalın öne çıkan spor muhabiri ve sunucularından biridir.Özellikle Fenerbahçe’nin maç günleri, özel etkinlikleri ve canlı yayınlarında ekranlara çıkmaktadır.Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni gibi kulüp organizasyonlarında sunuculuk yaparak taraftarların yakından tanıdığı isimlerden biri olmuştur.İstanbul merkezli çalışmalarını sürdüren Hangül, mesleki kimliğini sosyal medya profillerinde “Sports Reporter / Presenter @FBTV” olarak tanıtmaktadır.İnci Hangül Sosyal MedyaInstagram hesabında 20 bini aşkın takipçisi vardır.X (Twitter) platformunda da aktif olarak yer almakta ve Fenerbahçe TV’deki çalışmalarına dair düzenli paylaşımlar yapmaktadır.Koyu bir Fenerbahçeli olan İnci Hangül, hem saha içinden aktardığı canlı yayınlarla hem de kulübün özel etkinliklerindeki sunumlarıyla dikkat çeken bir medya profesyoneli olarak öne çıkmaktadır.