Meclis Yeni Yasama Yılınja Ne Zaman Başlayacak? Açılış Tarihi Belli Mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken açılış tarihi merak ediliyor. Her sene belirli bir zaman diliminde tatile giren meclisin bu yıl mesaiye başlayacağı tarih araştırılıyor. Peki, Meclis yeni yasama yılına ne zaman başlayacak? Melis açılış tarihi belli mi?

Her sene belli bir zaman aralığında tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu yıl yoğun gündem nedeniyle daha geç tatile girmişti.



Genel Kurulun 20 Temmuz’daki birleşimi sonrası 21 Temmuz’da tatile giren Meclis’in ne zaman açılacağı ilgi odağı oldu.



28. Dönem 3. Yasam yılında büyük bir tempoyla çalışan TBMM’nin yeni yasama yılına ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Meclis yeni yasama yılına ne zaman başlayacak?



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



21 Temmuz’da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.



Öte yandan, tatil ve ara verme döneminde de çalışmaların aksamaması için bazı komisyonlara görev verildi. Bu kapsamda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu’nun Meclis tatildeyken de faaliyetlerini sürdürebileceği kararlaştırıldı.