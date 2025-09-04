Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan Verdi, O Şehir Adeta Baştan Kuruldu

Elazığ'da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor.24 Ocak Elazığ depreminin ardından kent genelinde 24 binden fazla konutun yapımı tamamlanarak sahibi vatandaşlara teslim edilmişti.TALİMAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DANDepremin yaraları sarılmaya devam ederken, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Elazığ'da, evlerini kaybeden vatandaşların sıcak yuvasına kavuşmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde deprem konutları başlayarak hızla yükselmeye başladı.Depremlerden en çok etkilenen Elazığ'da 2020 ve 2023 depremlerinde toplam 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleştirilirken 5 bin 898 konutunda yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar, konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.51 BİN 939 AĞIR HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİElazığ'ın 2020 ve 2023 yılında yaşanan depremlerden dolayı zarar gören ve oldukça fazla sayıda hasarlı yapının olduğu bir il olduğunun altını çizen Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, '2020 depreminden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında ve akabinde 2023 yılında yapılan çalışmalarda 51 bin 939 civarında ağır hasarlı yapı tespit edildi. Buna istinaden yapılan hak sahipliği çalışmaları kapsamında da 33 bin 893 hak sahipliği AFAD Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Bu çerçevede konut yapımına hızlı bir şekilde başlandı.Geldiğimiz nokta itibariyle konut inşaatlarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle 2020'deki kentsel dönüşüm alanlarında yapılan konutlarla beraber 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim etmiş bulunuyoruz. Konut inşaatlarımız kırsalda ve kentte devam ediyor. Şu anda 5 bin 898 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Bunlarda da fiziki gerçekleşme yüzde 75 seviyesinde. Kısa bir süre içerisinde bunları da tamamlamayı hedefliyoruz.Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibimiz inşallah olmayacak. Bunun için de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kırsalda ve kentsel alanda spesifik nedenlerden mahkeme ve benzeri gibi durumlardan dolayı yer seçimi yapamayan 600 civarında vatandaşımız var. Bunun dışındaki tüm hak sahiplerimize yıl sonuna kadar konutlarını teslim etmeyi hedefliyoruz.' dedi.'YIL SONUNA KADAR TÜM HAK SAHİPLERİNE TESLİMAT YAPILACAK'6 Şubat 2023'de meydana gelen asrın felaketinden sonra 11 ilin büyük oranda hasar gördüğünü de belirten Giyik, '53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve bu depremlerden sonra Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatlarıyla afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için 453 bin konutun yapılması hedeflendi.Geçtiğimiz ay itibariyle 250 bininci konutun kurası çekildi ve her ay 50 bin konutun kurasının çekilmesi çerçevesinde 6 Eylül'de 11 ilimizde kura çekimi yapılacak.Elazığ'da da bu kapsamda kentsel alanda bekleyen bin 400 civarında hak sahibimiz var. Onların da kurasını çekmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da her ay çekilecek kuralarla yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzede vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.