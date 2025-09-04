CHP'de Kongre Yapılmayacak!Tedbir kararı gereği...

Ataşehir'in ardından, Sarıyer ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulları da CHP'nin 14 Eylül'de yapılacak Olağan İlçe Kongresinin iptaline karar verdi.

CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Siyaset arenasına bomba gibi düşen kararın ardından CHP'nin Ataşehir kongresiyle ilgili hamle geldi.Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın 13 Eylül'de düzenlemek istediği ilçe kongresinin yapılmayacağına hükmetti.