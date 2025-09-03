Türkiye'de En Çok Hangi Marka Araba Satılıyor? Ağustos Ayı Rakamları Belli Oldu: Zirve Değişti...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobil modellerini açıkladı.Paylaşılan verilere göre, Tesla Model Y, ayın en çok satan otomobili olarak tarihi bir başarıya imza attı.TESLA MODEL Y, RAKİPLERİNE FARK ATTIAğustos ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobil modeli, 8 bin 730 adetlik satışla Tesla Model Y oldu.İkinci sıradaki Renault Megane 4 bin 454 adet satarken, üçüncü sıradaki Fiat Egea Sedan ise 3 bin 477 adetlik satış gerçekleştirdi.PAZAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORTürkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025'in ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 büyüyerek 817 bin 345 adede ulaştı.Bu dönemde satılan araçların yüzde 18,5'ini tamamen elektrikli otomobiller oluştururken, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ile SUV oldu.AĞUSTOSTA EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL1Tesla Model Y: 8 bin 730Renault Megane: 4 bin 454Fiat Egea Sedan: 3 bin 477Renault Cilo: 3 bin 256Fiat Egea Cross: 2 bin 439Dacia Sandero Stepway: 2 bin 299Toyota Corolla: 1.947Volkswagen T-Roc: 1.829Hyundai i20: 1.733Toyota CH-R: 1.584