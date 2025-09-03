Kulisleri Sarsan İddia! CHP'de Kurultay Krizi: Parayla mı Satın Aldılar?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay süreci, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gölgelenmeye devam ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etti. Böylece Özgür Çelik yönetiminin görevine son verildi. Mahkeme ayrıca, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu kayyum olarak atadı.İptal kararına giden süreçte, Özgür Çelik'in seçildiği kongrede delegelerin para ve gıda kartı karşılığı oy kullanmaya yönlendirildiğine dair ses kayıtları ve itiraflar gündeme geldi. İddianamede, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve bazı delegelerin, oy karşılığı para teklif ettiği belirtildi. Hatta üç delegeye toplam 750 bin lira teklif edildiği iddiası dosyaya girdi.Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde toplanan Özgür Özel, kayyum heyetinde yer alan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini duyurdu. Bu gelişme parti içindeki tansiyonu daha da yükseltti.CHP'li Barış Yarkadaş ise katıldığı bir televizyon programında sert açıklamalar yaptı. Yarkadaş, delegelere para, gıda kartı, iş ve belediyelerde ihale vaadiyle oy kullandırıldığını öne sürdü. “Tek bir CHP'li çıkıp ‘Rüşvet yok' diyemiyor” diyen Yarkadaş, kongrede usulsüzlüklerin tüzüğe aykırı şekilde yapıldığını da savundu.Yarkadaş, delegelerin parayla, gıda kartıyla veya yakınlarının belediyelerde işe alınmasıyla ikna edilmesinin büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, “CHP Kurultayı davası artık bir milli güvenlik meselesidir” ifadelerini kullandı.Partide yaşanan son gelişmeler, “CHP nasıl bir gelecek inşa edecek?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.