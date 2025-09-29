Osman Gökçek konser vurgununu tek tek anlattı!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten budik duruşu, Filistin'in yanında oluşu, dünyaya buna haykırışı hakikaten takdire şayandı.Zaten bütün dünya basın tarafından da çok dikkatle izlendi. Özellikle ABD Başkanı Sayın Trump'la olan ilişkileri, görüşmeleri ve oradaki yaptığı hakikaten temaslar ülkemiz adına son derece yararlı bir süreci geçirdik. Tabii ülkemizde maalesef bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı olumlu görüşmeleri yine tepki gösteren bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Yani eski zamandaki Türkiye'ye bakıyoruz da el pençe Amerikan başkanlarının önünde duranları, şimdi tam tersine bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gösterilen hakikaten bu nazik davranışların, hakikaten bu ilgili davranışlardan dolayı rahatsız olan bir muhalefetimiz var. Zannedersiniz ki başka devletlerde yaşayan başka insanlar ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı böyle. Ama özellikle katil Netanyahu'ya karşı yapılan bu protesto tavırları sadece burada değil dünyanın dört bir tarafında Almanya'da İngiltere'de biliyorsunuz inanılmaz yürüyüşler yapılmaya başlandı. Hakikaten İsrail tüm dünyanın her yerinde çok ciddi bir kan kaybı içerisinde. İnşallah bir an önce Bu akıttığı kanı durdurur ve bu kanı akıtanların da hepsi sonuna kadar cezasını bulur diyorum. İnşallah Birleşmiş Milletler de kuruluş amacına uygun davranır ve gerçekten alınan kararları da orada uygular Gazze'deki bu zulümde son bulur. Gerçekten orada inanılmaz bir dram var. Artık konuşulacak bir durum da değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 yılın soykırımı dedi biliyorsunuz. Hakikaten 100 yılın soykırımı. Yani orada insanları açlıkla Ölümle, hastalıkla maalesef baş başa bırakan bir İsrail katil devleti var. İnşallah bir an önce bu iş son bulur. Hakikaten büyük bir dram var, büyük bir soykırım var. Yani şöyle söyleyeyim Duygu Hanım, bunu yüzyıllar boyunca insanlık unutmayacak. Bu yapılan soykırım her zaman akıllarda kalacak. Ümidim şudur ki inşallah Dünya gözüyle de bunu yapanlar çok ciddi cezalarını çekerler.Biz çok uzun bir süredir sizinle birlikte Ankara'daki konser vurgunlarını zaten konuşuyoruz. Ama Ankara'daki konser vurgunlarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi sürekli olarak bir hedef saptırma ile ilgili bir konuşma yapıyor. Biz konser vurgunu diyoruz, onlar Gökçekler diyor. Biz konser vurgunundan bahsetmeye kalkıyoruz. Onlar yıllar öncesindeki olan bazı dosyalarla ilgili olan şikayetlerinden bahsediyor. Konumuz bu değil. Bir kere bunu anlayalım. Yani şu anda dersimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı vurgunlar. Ne vurgunu? Konser vurgunu. Bakın ben bugün tabut vurgunu konuşmayacağım. Bardak vurgunu da konuşmayacağım. Ankara'daki diğer yapılan vurgunlardan değil, sadece ama sadece konser vurgunlarından bahsedeceğim. Sayın Mansur Yavaş'a bu soruları sorduğumuz zaman bunları sadece basın toplantısına iki dakika cevaplama gibi bir yönteme gitti. Geriye kalan bütün toplantıda ne hikmetse Sayın Melih Gökçek'le ve benimle ilgili ithamlarda bulundu. Şimdi, bir kere aziz milletimizin şunu çok iyi bilmesi lazım. Ben şahsımla alakalı, ben 42 yaşındayım. İki yıldır milletvekiliyim. Bundan önceki süreçte benim dokunulmazlığım yoktu. Hakkımda Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında açılmış bir tane dava yoktur. Bırakın dava açılmasını biz sizinle burada onlarca yüzlerce yayın yaptık. Bu yayınlarla ilgili şikayeti de yoktur. Şimdi siz birisi sizin hakkınızda olmadık bir ithamda bulunursa bunu götürürsünüz mahkemeye şikayet edersiniz. Tıpkı benim yapacağım gibi. Şimdi Sayın Mansur Yavaş basın toplantısında hakkımda ne söylediyse Bunun hukuki bir zeminde de söyleyebilmesi için ona yardımcı olacağım ve onu bu anlamda dava edeceğim. Bakalım benimle ilgili söyledikleri doğru mu? Yalan mı? Buna adli makamlar karar verecek. Aziz milletimizin önünde dürüstlükle ilgili konuşma yaparak dürüstlük böyle olmaz. İspatlayacaksın. Ben diyorum ki Mütevelli heyetindeymişim. Gideceğim, vereceğim kendime mahkemeye. Bakalım orada mıymışım, değil miymişim? Veya başka konularla ilgili. Hepsiyle ilgili mahkeme önünde hesap verecek. Bir kere öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Şimdi biz burada neyi söylüyoruz? Sayın Mansur Yavaş diyor ki, evet diyor. Konserlerle ilgili hakikaten fazla miktarlar olduğunda eleştirilebilir miyiz diyor, fiyatlara verildi. Evet eleştirebilirsiniz diyor. Yani bunların fazla fiyatlarla ihale edildiğini kabul ediyor. Bu bir. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Sayın Mansur Yavaş özellikle kendisinin de bu işleri teftiş ettirdiğini ama teftiş sonunda bu işlerle ilgili herhangi bir şey bulamadığını söylemişti. Eğer bir şahibe yoksa o müdürleri niye görevden aldınız? Şimdi hatırlarsınız biz bardak vurgunlarını anlatırken, bardak vurgunlarını anlattım yine bana hakaret etti. Ertesi gün iki tane daire başkanını görevden aldı. Şimdi şunu sormak lazım, biz suçluysak konser vurgunlarında eğer bir şahibe yok ise niye bu müdürleri görevden aldın? Soru bir, bence bu olmalı.Şimdi kamu zararı burada olmadığına inanıyorum dedi Sayın Mansur Yavaş. Peki o zaman niye burada bir hırsızlık yapan varsa ben araştırdım diyorsun ama üstüne de diyorsun ki bir yanlış yapan varsa cezasını çeksin. Ya arkadaş bundan emin olman gerekmiyor mu? Bir belediye başkanının şöyle bir irade göstermesi sizce gerekmez mi? Ya arkadaş ben kendime güveniyorum. Benim adamlarım çalmadı ya. Benim adamlarım hırsız değil. Bunu yapmadılar. Varsa böyle bir durum, ben de kefilim bunlara diyebilecek cesareti gösterdi mi? Hayır. Varsa bir sorun, bununla ilgili cezalarını çeksinler dedi. Bir belediye başkanını düşünün ki şimdi tek tek anlatacağım. Toplamda 234 tane konserlerle ilgili ihale yapmış. Bunun biri açık, geri kalanı kapalı ihale. 233 tane ihaleden bir belediye başkanının nasıl haberi olmaz? İhtimal yok. Mesela kızının Londra'daki lüks evinin her şeyinden çok ciddi haberdar. Ama belediyede 234 tane yapılan hiçbir ihaleden ne hikmetse beyefendinin haberi yok. Bunu anlayabilmek, bunu vatandaşa anlatabilmek mümkün değil. Bir kere öncelikli olarak bunu söylemek lazım. Ama konuları şimdi baştan aşağı siz de biliyorsunuz madde madde yazdık. Madde madde gidelim ki aziz milletimiz her konunun cevabı ne? Her konunun arkasında neler var? Bunu öğrensinler. Görüştüğüm sanatçılardan bir tanesi bana kendisinin kestiği fatura miktarını söyledi. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben eğer kişiler bana isimlerini verin demediği sürece hayatım boyunca, bu basından özellikle gelen bir durum bende, kişilerin ismini vermem. Çünkü böyle bir şey yaptığım zaman karşı taraftakilere ayıp etmiş olur. Onlar bana güvenerek bir şey anlattılar. Zaten bunlara adli makamlarda büyük bir ihtimalle o faturaları bulmuştur ve rakamlarını yazmıştır. Vermişlerdir ya da vermişler mi verecekler mi bilmiyorum adli makamlarda ama benim bu kişilerin ismini söylemem etik olmaz. 4 milyon 600 bin lira fatura kesmiş. Çok daha yüksek. Söylediğim zaman kişi ortaya çıkıyor.Kendisi diyor ki, kendi tabiriyle, bir ihaleyi biriyle vermek istiyorsanız bunu kapalı kapılar arkasında yaparsınız ve bunu ona verirsiniz diyor. Ben bu şaibelerden kurtarmak için bütün ihaleleri canlı yaptım diyor. Toplamda 234 ihale yapılıyor. Bir tanesi açık ihale, 26 tanesi 21F kapalı, 77 tanesi 22D kapalı. 130 tanesi de yani şu anda konuşacağımız konulardan olan 130 tanesi de 22B ihale ile yapılıyor. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'a buradan sormak lazım. Ya sen doğru söylemeyen yalancı bir adamsın. Halkı kandırmaya çalışmışsın çünkü konuşmaların var işte bak ortada arkadaşlar veriyorlar. Niye 233 tane ihaleyi kapalı kapılar arkasında yaptın? Bir kere bu kanunen suç. Birincisi niye suç? Çünkü burada sanatçıların biliyorsunuz şöyle bir durumu vardır. Örnek veriyorum siz Ebru Gündeş'siniz. Ebru Gündeş Ankara'da herhangi birine yetki verir. Der ki benim konserlerimi yapma yetkisi Duygu Hanım'a aittir der. O zaman zaten mecburen sizden bu alım yapılacağı için bununla ilgili 22 B ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Ancak bu işin bir de teknik boyutu var. İşte Sayın Mansur Yavaş diyor ya teknik malzemeler geldi. Otomatik robotlar vardı diyor, sanki başka türlü bir robot var. Yani sabit bir robot, ben bilmiyorum otomatik robotlar var diyor. Dalga geçer gibi insanlara otomatik robotlar geldi, o yüzden çok pahalı diyor. Bütün robotlar otomatik. Adı üstünde robot. Yani şimdi bu noktada bunu dahi bilmeyecek kapasitede bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bununla ilgili durumda ne yapmanız gerekir? Dersiniz ki, Ebru Gündeş'e bir sahne kurulacak. Sahne malzemeleri A'dan Z'ye bellidir. Bu malzemeyle ilgili çağırırsınız 10 tane firmayı, 100 tane firmayı açık ihaleyi yaparsınız, kaç kişi giriyorsa kırarlar ve bu malzemeleri getirirler ve bu sahneyi kurarlar. Hayır, böyle yapmadılar. Bunların tamamını adrese teslim yaptılar. Tamamını. Ve ne oldu? 1 liralık işi 50 liraya, 50 liralık işi 100 liraya yapar hale geldiler. Şimdi size bunları da tek tek ince ince anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanı düşünün. Aziz Ankaralılar'a soruyorum ya, 233 tane ihalenin kapalı olarak yapılmasından 22B işte efendime söyleyeyim 21S, 22D ile yapılmasını bir belediye başkanının haberinin olmaması mümkün mü? Ve bu organizasyon firmaları Sayın Mansur Yavaş'ın seçimdeki koordinasyon merkezinin başındaki adamlar.Bir adam kendini rezil eder de bu kadar mı rezil eder ya? Allah aşkına. Şimdi bir kere vatandaşlarımız bilsin ya. Bir belediye başkanı şunu bilmez mi? Mesela şimdi siz Ebru Gündeş'le örnek veriyorum 5 buçuk milyon anlaştınız değil mi? Zaten bu anlaştığınız rakamın içinde Ebru Hanım'ın ışıkçısı, tonmaister'ı, efendime söyleyeyim kuaförü, fotoğrafçısı veya buna benzer işleriyle ilgili olan bütün sanatçıların bu tür elemanları var. Yani bunlar 5,5 milyon TL alıyorsa hepsinin kendisine almıyor. Sazcısına da veriyor işte, efendime söyleyeyim kuaförüne de veriyor, tonmaister'ına, ışıkçısına, diğerlerine de veriyor. Eğer yüksek bir fiyat verecekse zaten bunu sanatçılar kendi ödüyor, o aldıkları paradan. Bunu söylediğini biliyor musunuz? Sahneyi kuruyorlar ya. Yukarıya geliyor, ışığı asıyor. Robotu asan kişiler var ya, onlar yüz bin lira alıyormuş. Şimdi ben buradan bütün gençlere sesleniyorum. Mesela pilotlar, pilot olmayın. Gelin burada dört gün, üç gün yevmiyeyle çalışın, pilot parası veriyor. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Niye beyin cerrah oluyor ki millet? Niye kalple ilgili cerrah oluyorlar ki? Kalp doktoru niye oluyorsunuz? Ne gerek var? 6 sene gideceksiniz, tıp okuyacaksınız. Arkasından bununla ilgili hastanelerde çalışacaksınız. Gidin Mansur Yavaş'ın yanına iki tane ışık asın. 100.000 lira veriyor günlüğüne. 10 gün çalışsa 1 milyon. Diyor ki 15 gün çalıştı. 1.5 milyon mu verdin yani o ışıkçıya? Getirsene şunun bir bana SGK dökümünü. 15 gün boyunca 100.000 lira alan şu adamın bana SGK dökümünü bir getirin bakalım. Yok böyle bir şey ya. Atıyorlar. Vatandaşa yalan söylüyorlar. Dünyanın neresinde 100.000 TL aldığı görünmüş. Bak burada kameraman kardeşim burada. İçeride teknik ekip burada. Teknik müdürümü aradım olaydan sonra. Dedim ki ya burada Beyaz TV'de yıllardır çalışıyoruz ya. Ya dedim kardeşim günlük 100.000 TL alıyor. Ya ne diyorsunuz dedi ya. Bütün program boyunca böyle bir para alamaz dedi ya. Kendileri, sanatçıların kendi ödedikleri para var ya onlar da ne kadar veriyorlar bilmiyorum ama bu kurulum da 15 gün sahne kurdu diyor. Ne yaptı 15 gün boyunca ışıkçı? Taktı çıkarttı, taktı çıkarttı, taktı çıkarttı mı? Bir buçuk milyon para mı verdin? Baktınız bu paraların nereye gittiğini anlatamıyorsunuz vatandaşa. Saçmalamaya başladınız. Ya orada bir tane de basın mensubu dönüp de demiyor ki ya sayın Yavaş. Yıllardır biz basıncılıkla uğraşıyoruz. Bak burada kameramanlar da var. Şu yüz bin lirayı hangi ışıkçıya veriyorsun diye soran yok. Yüz bin lira alıyormuş ışıkçı ya. Günlük. Paranın nereye gittiğini ispatlayamıyorlar. Şimdi bir de orada çok önemli bir şey söylüyor. Bu diyor yaptığımız işler... Bizim diyor belediye bütçesinin binde dördü diyor. Ben binde altısı zannediyordum. Geçen yayında yanlış söylemişim. Binde dördü diyor. Üstüne de diyor ki hükümet bizim önümüzü kesmeye çalışıyor diyor. Ya senin bütçenin binde dördü. 1 milyar 850 milyon liralık bu konser işleri ise senin nasıl bir bütçen var? Nasıl hükümet senin önünü kesti ya? Değerli Ankaralı hemşerilerimin şu anda çoğunun evine su gitmiyor. Hepimiz her akşam su kesintisiyle karşı karşıyayız. Dün akşam benim evimde su yoktu. Ondan önce yeni mahallede kesildi. 10 gün boyunca Beypazarı'nda yani bundan zannediyorum bir 15 gün önce 10 gün üst üste her akşam su kesintisi vardı. Ya buralara harcayacağının parayı Ankara'ya su getirseydin ya kardeşim. Götürdünüz paraları, hortumadınız paraları.Burada şunu göreceksiniz. Sayın Mansur Yavaş'ın size nasıl yalan söylediğini, Ankara'nın nasıl hortumlandığını, bu paraları kime gitti bilmiyorum ama kimlerin cebine gittiğini çok daha net anlayacaksınız. Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs 2023 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği'nde yapmış olduğu Sıla konseri 16.5 milyon TL'ye mal olmuş. Mansur Yavaş bunu 16.5 milyona mal ettik demiş. Peki bilir kişiler bunu incelemiş. Demiş ki sanatçı kaç lira? 1.5 milyon lira. Peki teknik bedel ne kadar? Teknik bedeli de şuna göre ayarlamışlar. 10 gün boyunca Mansur Bey'in istediği olağanüstü sahne kurulursa bunun 10 günlük bedeli 23 milyon TL. Bunu ona böldüğünüz zaman günlük 2,3 milyon TL'de buradan çıkan bir sahne parası var. 2 milyon 300 milyon TL. Müteahhitlik karı %20'siyle birlikte 760 bin lira. Toplam 4 milyon 560 bin TL'ye mal olacak işi Sayın Mansur Yavaş'ın dediğine göre 16,5 milyona mal etmişler. Bu birincisi Buradaki fark 11 milyon 940 bin. Bu bir konserde vurdukları. Oradaki verilerden çıkarttım, 4 milyon 560 bine mal olması lazım. Nedir? 11 milyon 940 bin lira bir fark çıkmış.Sayın Mansur Yavaş 4 günlük bir organizasyon yapıyor. Organizasyon Atatürk Orman Çiftliği'nde 19 milyon 200 bin lira sanatçılara para verdiğini söylüyor. 19 milyon 800 bin lira da tekniğe para verdiğini söylüyor. Şimdi size bununla alakalı da bir veri göstereceğim. Şimdi bakın, sanatçılar kaça mal olmuş? 19 milyon 200'e. Ama bilirkişi raporlarında sanatçı bedelleri kaça mal olmuş? 2 milyon 195 bin lira bunların toplamı. Burada kaç lira? 19 milyon 200. Buradaki teknik bedel ne kadar? 4 günle çarpıyoruz 9.200.000 lira. Burada teknik bedel 19.800.000 lira. Müteahhitlik kârıyla 13.674.000 liraya geliyor. Bunlar toplam 39.000.000'e yapmışlar bu işi. Aradaki fark 25.325.000 liraya gitti. Şimdi siz Sayın Mansur Yavaş'a bu sorunun cevabını ne olarak veriyor biliyor musunuz? Gökçek ailesi tutuklanmadıkça bu ülkeye adalet gelmez. Ya biz sana bunu soruyoruz arkadaş. Bunun cevabını soruyoruz. Gökçek ailesini sana sormuyorlar, sana bunu soruyorlar. Şunların cevabını ver. Bu seferki konserimiz Tan Taşçı konseri. 41 milyon 950 bin TL'ye yapılan bir konser. Tan Taşçı'nın bilirkişideki aldığı fiyat 3 milyon. Teknik bedeli 2 gün çarpıyoruz. Müteahhitlik karını da üstüne koyuyoruz. Yüzde 26 milyon 360 bin lira. Fark 35 milyon 590 bin lira. Ben size diyorum, vurgun var. Şimdi ben size bunu soruyorum. Ben Tan Taşçı'yı bu fiyata, bu müteahhitlik işiyle şu anda istediğim her yerde sahneye çıkartırım. İddia ediyorum. Buyurun, denemesi bedava. Ben Tan Taşçı'yı bu fiyata istediğim her yerde şu anda sahneye çıkartırım. Tabii kendisini kabul ederse. Fiyatlar bu. Çünkü götürdüğü adamları bunu adamlarının çaldığını ya biliyor bunu saklıyor, bilen adam utanır şunu söylemeye. Bakın benim her şeyim net. Ankaralı kardeşlerim, vatandaşlarım, abilerim, ablalarım. Şu verdiğim verilerde bir yanlışlık varsa siz de araştırın. Bana yalancı desin sayın Mansur Yavaş. Tan Taşçı 3 milyon almadı da 42 milyon aldı desin. Hadi bakayım göreyim. Yok böyle bir şey. Bunlar belediyecilik mi yapıyorlar? Soygunculuk mu yapıyorlar? Buna karar versinler. Ya şuna eminim biliyor musunuz? Tan Taşçı şu 42 milyonu gördüğü zaman içi sızlamıştır. Ebru Gündeş 69 milyonu görünce içi sızlamıştır. Ya bu ülkenin bu sanatçılarını da sanki böyle hırsız gibi leke attırmasına vesile olamaz kimse.Niye açık ihale yapmıyorsun teknik bedelleri? Böylecelikle buna bu organizasyon firmalarının yapmasına müsaade etmezdin. Senin hiçbir suçun yok ya. Sen hem kapalı ihale yapacaksın 22B hem de ondan sonra kalkacaksın, organizasyon firmasına mı suç atacaksın? Ya adama sen götürüp burada 100 milyon versen adam alabilir. Bunun önünü açan kim? Mansur Yavaş. Mansur Bey'e ne sorsanız bilmiyor. Ama kızların Londra'daki aldığı evini biliyor. Allah bilir ne zorluklarla aldı görüyoruz. Ebru Gündeş, Mert Demir konseri diye bunu gösterdiler ama aslında Mert Demir'i de ayrı ihaleye çıkmışlar. Aslında biliyorsunuz bunun normalde fiyatı 69 milyon TL idi. Biz bunu patlatınca Mansur Bey bunu 44'e düşürdü bir anda. Ya dedi 44'e düşürüyoruz ama bu da herhalde fazla, yanına da birini koyalım dedi. Mert Demir'i koydular ama ihalede Mert Demir'in ismi de yok. Ebru Hanım beş buçuk, Mert Demir Bey bir buçuk milyon almış. Teknik bedeli iki gün yine iki milyon üç yüzden. Dört milyon altı yüz, müteahhitlik karını koyduk. On üç milyon dokuz yüz yirmi bin TL. Peki, teknik bedeli ne almışlar? Otuz bir milyon. Ne kadarmış? Dört altı yüz. Sanatçı bedeli ne kadar? Yirmi iki buçuk milyon neredeyse. Sanatçı bedeli burada ne kadar? Yedi milyon TL. Görüyorsunuz. Fark ne kadar? 40.252.353 TL fark var. Bu fark belediyenin hem giderini karşılıyor hem de düşünebiliyor musunuz? Belediyenin SGK borçları 8 milyarı, 10 milyarları geçmiş. Çıkıyorlar, diyorlar ki devlet SGK borçlarını istediği zaman bizi çalıştırmamak için önümüzü kesiyorsunuz diyorlar. Engelliyorlar. Burada ne götürüyorsunuz böyle? Malı bayağı götürmüşsünüz burada.Sayın Mansur Yavaş 110 tane soruşturma geçirmiş. 103 tanesinden soruşturmaya gerek yok diye karar almış. Melih Gökçek de 21 soruşturma geçirmiş. Bunun 21'inden soruşturmaya gerek yok almış, takipsizlik almış. Onlara olunca adalet, bize olunca adalet değil. Ya bunu anlamak mümkün mü? Şu anda Benim babamların oturduğu evden onları çıkarttılar. Mahkeme kararıyla çıkıyor şu anda. Peki bu kadar korunuyorsa bu evden nasıl çıkacaktı? Kazanmasa lazım mıydı davayı? Kaybetti ve çıkıyor. Buna razı geldi. Yani bununla alakalı bir konuyu konuşmak çok saçma bir konu. Adalet onun alehine karar verdi. Peki dedi ve çıkıyorum dedi. Şimdi Sayın Mansur Yavaş işi saptırıyor. Şimdi peki Duygu Hanım şunu soralım. Bu konuyla onun ne alakası var? Adamlarının para götürdüğünü biliyor, bu işten sıyrılma yolları arıyor.Ama ona bu yolu vermeyeceğim.Gülşen'e 3.950.000 Murat Boz 3.950.000 Mor ve Ötesi 4.5 milyon para almış. Bilir kişiye göre alması gereken fiyat. Mansur Yavaş'a göre kaç lira almış biliyor musunuz sanatçı bedeli? 29.990.000 Yani 12.400.000 alması gerekirken 29.990.000 lira almış. Mansur Yavaş Bak sana okulda ders anlatır gibi anlatıyorum. İzlediğini biliyorum. Müteahhitlik kârı 3 milyon 860 bin lira. Teknik bedeli 3 gün 6.900.000 23 milyon 160 bin lira da bunun toplam bedeli. Peki sen burada ne kadar yapmışsın 78 milyon nerede 23 milyon nerede 78 milyon 500. Bakın şimdi gittikçe yükseliyoruz, farkında mısınız? Ne olduk? 55 milyon 340 bin lira. Kim yediyse haram zıkkım olsun. Ankaralı'nın parasını kim yediyse haram zıkkım olsun hiç utanmıyor mu? Mesela bir şey söyleyeceğim Sayın Mansur Yavaş ya sabah kahvaltı yaparken eşinizle ailenizle otururken şu rakamları bütün insanlar sokakta konuşuyor. Ne cevap veriyorsun? Ailenin yüzüne nasıl bakıyorsun ya? Başkaları çalmış ya ben bilmiyordum mu diyorsun hiç utanmıyor musunuz siz ya? Ankaralı'nın parasını çarçur ettiniz. Hortumlattınız. Şuna bir bakın ya 55 milyon farkttan bahsediyorum ya. Bugün bir alışveriş merkezi sahibi de bizi izliyordur herhangi birisi. Bu rakamların üstüne Allah aşkına hanginiz organizasyon yaptırdınız?Günlüğü 2 milyon 300 bin olan teknik bedeli 10 gün yazalım. Peki, bakalım kaç liraymış? 46 milyon. Nasıl burada para götürmedi diyebilirsiniz ya. Şimdi bilir kişiler diyor ki, Mansur Bey'in kurduğu sahneyle ilgili, 10 günlük sahne bedeli alıyor. 23 milyon TL, 10 günlük sahne bedeli veriyorlar. Siz bir sahneyi 5 gün üzeri kurarsanız %15 indirim alırsınız. Eğer sahneyi 8 gün ve üzeri kurarsanız firma size %20 indirim verir. Ne kadar uzun sürerse o sahneyi, ne kadar uzun sürerse organizasyon. Adam diyor ki 5 günden fazla mı tuttun %15 indirim. 8 gün üstü mü diyor, %20 indirim diyor. Diyorum ki 10 gün üstünden çalıştıralım. 23 milyon TL'den gidelim teknik bedele. Kaç liraymış teknik bedel? 46 milyon. Ya Mansur Bey bunu nasıl açıklıyorsun ya? 46 milyon 3 günlüğüm teknik bedel ne olabilir Allah aşkına? Ne olabilir 46 milyon? Size iddia ediyorum bu 46 milyon buradaki teknik malzemenin çoğunu satın alır. Bırakın satın alır.Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa bugün de sormaz mı Sayın Mansur Yavaş'a 69 milyona Ebru Gündeş konseri yapılır mı diye? 43 milyona Tan Taşçı konseri yapılır mı diye? Sigara kaçakçılığından yakalanıyor CHP'liler, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz. Geçen gün baklava kutusunda paraları yakaladılar, adamın odasında 7-8 tane Atatürk potresi. Bugün Sayın Mansur Yavaş'a diyoruz ki ya kardeşim konser fiyatlarındaki bu fiyatların bu uçuk olmasının sebebi ne? Mustafa Kemal Atatürk. Ya ne alakası var bunun Mustafa Kemal Atatürk ile? Sayın Melih Gökçek döneminde milli bayramlar kutlanıyordu ama Mansur Yavaş'la Gökçek döneminin arasındaki fark şu. Gökçek döneminde halkın milli ve manevi duyguları için bir bayram kutlanıyordu. Mansur Yavaş döneminde kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için milleti miting meydanlarına toplar gibi konuşma yapmak için konser yapıyorlar. Arada bir farklılık var. Eskiden Ankara'da 29 Ekim böyle kutlanıyordu. Yani miting yapmak için konser yapılmıyordu Ankara'da. Cumhuriyetin kuruluşu kutlanıyordu.Gong çaldı demeyi bakın üstüne basarak söylüyorum haysiyeti olan insanlar doğru konuşur. 41 milyon bir mankene para verdi dediniz parayı kim vermiş Ankara Ticaret Odası vermiş. Ne yapacaksın şimdi Sayın Mansur Yavaş? Hiç utanmıyor musun millete ahlaksızca iftira atmaya? Senin ailen yok mu kardeşim? Senin eğer kendi bir haysiyetin varsa karşıdaki insanların haysiyetini de düşüneceksin.Kolay mı öyle 41 milyon lira para verdi diye insanlara iftira atmak? İşte belgesi. Al bu belgeyi evinizde münasip bir köşeye asın diyorum Sayın Mansur Yavaş. Belediyedeki organizasyon yapan, bu ihaleleri alan firmalar parayı kime aktardılar dışarıya çıkartmak için biliyor musunuz? Nereye aktardılar? Bir organizasyon firmasında Ankara, İstanbul yolunda. Nereye aktarmışlar paraya bir bakın. Bakın, buyurun. Paralar buraya gitti. Eğlence mekanı. Sayın Masur Yavaş mesela şu çemberin içindeki kızı izlemeye gidiyor mu? Ben merak ediyorum. 163 milyon TL oraya para aktarmış senin firmaların. Sen de gidip izliyor musun bunları? Öyle mankenler, gong vuruyor, diye insanlara iftira atanlar. kendi evlerindeki yapılan bir işlere baksınlar. Bu İstanbul yolundaki bu restorant ve eğlence mekanına 163 milyon TL para aktardınız. Para aktardığınız mekandaki şu andaki olan hadiseler budur. Tam sana yakışıyor.