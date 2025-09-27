Osman Gökçek'ten tokat gibi cevap! 'Çalmadıysan korkma Mansur Yavaş!'

Akılalmaz konser vurgununun yankıları sürüyor.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü her gün gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan CHP'li Mansur Yavaş, yaptığı açıklamalarda vatandaşa hesap vermek yerine, hedef saptırmıştı. Gökçek, Yavaş'ın yaptığı bu açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.Osman Gökçek, yaptığı açıklamalarla adeta tüm tartışmalara noktayı koydu.İşte Osman Gökçek'in yaptığı açıklamalardan satırbaşları:Yavaş'ın “etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir kişinin dilekçesini ofisine verdiği” yönündeki söylemlerini yalanlayan Gökçek, “Külliyen yalan. O şahıs 10 gün önce bana geldi, belediyedeki müfettişlere ifade vermek istediğini söyledi. Ben de kendisine neden savcılığa ya da İçişleri Bakanlığı'na gitmediğini sordum ve gerekli kurumlara yönlendirdim. Bu mu suç?” dedi.“Bir yerde hırsızlık olduğunu söyleyen kişiyi ilgili makamlara yönlendirmek hata mı? Mansur Yavaş sen demedin mi, ‘Bilen varsa gitsin anlatsın' diye? Ben de aynısını yaptım. Olay bundan ibaret.”ABB'deki konser organizasyonlarına ilişkin yolsuzluk iddialarını da gündeme taşıyan Gökçek, sanatçılara ödenen ücretlerle belediye bütçesinden çıkan rakamlar arasında büyük fark olduğunu ileri sürdü. “Yarın Ebru Gündeş'e ‘Kaç lira aldın?' diye sorulduğunda 5 milyon dediğinde, 69 milyonun gerisi nerede diye sorduklarında kimi suçlayacaksın? Veya Tan Taşçı, 42 milyonluk konser için ‘4.6 milyon aldım' derse, suçu kime atacaksın?” ifadelerini kullandı.Yavaş'a “algı operasyonu yapmak” suçlaması yönelten Gökçek, “Çalmadıysan korkma. Götürmediysen çekinme. Ama bu işlerin içindeysen mutlaka adalet önünde hesap vereceksin” dedi.