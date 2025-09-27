Lapid’den Netanyahu’ya zehir zemberek sözler! 'BM’de ülkenin itibarını yerle bir etti”.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildiğini hatırlatarak, 'Dünya bugün yorgun ve sızlanan bir İsrail Başbakanı'nı ve onun eskimiş numaralarla dolu bir konuşmasını gördü' dedi.İsrail ana muhalefet lideri, Netanyahu'nun Gazze saldırılarının sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin geri dönüşünü sağlayacak bir yol haritası sunması gerekirken, bunun yerine ülkenin uluslararası arenadaki konumunu daha da zayıflatan bir konuşmaya imza attığını vurguladı.Lapid, Netanyahu'nun BM kürsüsünde yaptığı konuşmanın İsrail için siyasi krizi derinleştirdiğini belirterek, 'Netanyahu bugün siyasi tsunamiyi durdurmak yerine İsrail Devleti'nin durumunu daha da kötüleştirdi' ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi.Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.Konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye düzenlenen İsrail saldırılarına işaret eden Netanyahu, İran'ın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeme tehdidinde bulunan Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma çağrısında bulundu.Netanyahu, Suriye ile güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığını söylerken, ateşkese rağmen İsrail'in hemen her gün saldırı düzenlediği Lübnan'ı barış müzakerelerine başlamaya çağırdı.Netanyahu Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savundu, 65 binden fazla Filistinlinin öldüğü bölgede 'soykırım yapmadıklarını' iddia etti