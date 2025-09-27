  • USD: 41,42 - 41,49
Bu ürünler evinizde varsa dikkat! Bakanlıktan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, güvensiz ürünler listesine yeni eklemede bulundu.

27.09.2025
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran lavabo açıcılar ve oda kokularını kamuoyuna açıkladı.

Son yapılan uygulamalar kapsamında bu ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi. İşte o liste:

