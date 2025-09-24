Osman Gökçek, CHP'li Yavaş'a dava açıyor! O sözlerle duyurdu: Örtbas ediyor...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın düzenlediği basın toplantısına sert sözlerle tepki gösterdi.Gökçek, toplantıyı izlediğinde Mansur Yavaş'tan güçlü bir tavır ve net açıklamalar beklediğini belirterek, “Herhalde çıkıp ‘Benim ekibim hırsız değildir, onlara kefilim' diyecek dedim. Ama sadece kısa bir şekilde ‘Yapan varsa cezasını çeksin' demekle yetindi. Sanki Uganda'da bir belediye başkanı gibi davranıyor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunun farkında değil” ifadelerini kullandı.Toplantının asıl gündemi olan “konser ihalelerindeki vurgun iddialarına” ise neredeyse hiç değinilmediğini söyleyen Gökçek, “Bütün basın mensupları bu konu için geldi. Ama Mansur Yavaş işi yine Gökçekler üzerinden yürüttü. Ana meseleden kaçtı” dedi.Beyaz TV'nin toplantıya alınmamasını da eleştiren Osman Gökçek, “Sanırım birkaç soru sorarız da canı sıkılır diye alınmadık. Bu da Mansur Yavaş'ın bu konuda korkak davrandığını gösteriyor” diye konuştu.Yavaş'a yöneltilen ancak cevapsız kaldığı belirtilen sorular ise şöyle sıralandı:Gökçek ayrıca, Mansur Yavaş'ın kendisi hakkında kullandığı ifadeler için de hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Mansur Yavaş'ın basın toplantısını izleyenler gördü: Konser vurgunlarıyla ilgili tek kelime etmedi, üstelik oldukça tedirgindi! Böyle rezillik görülmedi. Para hortumunu örtbas etmeye çalışması her şeyin kanıtıdır. Hakkımda söylediği sözler için dava açacağım!” ifadelerine yer verdi.