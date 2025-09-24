CHP'li Berhan Şimşek'ten Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Partiyi holding Özel'i CEO yaptılar!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. Şaibeli kurultayı Türkiye konuşurken, parti içinde yaşanan derin kriz de yaşanan yeni tartışma ve gerilimlerle birlikte artarak devam ediyor.Berhan Şimşek partisi tarafından kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında partisine, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü.Berhan Şimşek, kendisi hakkında atılan tweetlere atıf yaparak, 'Her türlü fake hesaplarla soyumuza sopumuza laf etmeyin, yiğit adamsanız tweet attığınızda telefonunuza da verin, istediğiniz yerde istediğiniz koşullarda sizinle yan yana gelirim. Ağa babanız kim, parayı veren kim sizi taşıyan kim?' dedi.'PARTİM İKTİDAR OLACAKSA OLMASIN'Şimşek, 'Sizin oylarınızla benim partim iktidar olacaksa olmasın. Bu parti ne Kılıçdaroğlu ne Barış ne ben ne de diğer arkadaşlar biz şaibeli kurultayla mahkeme koridorlarına, pavyona düşürmedik. Partilileri birbirlerine düşürdüler.' ifadelerini kullandı.Şimşek, 'Saraçhane Silivri'ye taşındı. Parti holding oldu, sahibi Silivri'de CEO'su da sayın Özgür Özel.' dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP Genel Merkezi'ne dün yaptığı başka bir açıklamayla da tepki gösteren Şimşek, şunları söyledi:'PARTİYİ BECERİKSİZLERİNDEN MAHKEME KORİDORLARINA DÜŞÜRDÜLER''Bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa genel merkezdir. Mutlak geliyor, kayyum geliyor, çağrı heyeti geliyor. Partiyi yıprattılar. 38. olağan kurultayda bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan. Bunu ben söylemiyorum, bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerin bütünlüğü bu. Şimdi buradan soruyorum, bu partiyi mahkeme koridorlarına Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizlerinden, kifayetsizliklerinden oldu. Ben o kurultayda aday oldum, 92 imza aldım.'Şimşek, CHP İl Başkanlığı binasında emeklerinin olduğunu ifade ederek, 'Bu binada terimiz var bizim, emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yazıyordu. Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise şu anda partilileri birbirine düşürme noktasına geldik.' ifadelerini kullandı.Partisinde tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini, bu nedenle aday olamadığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:'Hani hak, hukuk, adalet, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hani partide iç cepheyi büyütecektik. Diyorlar ki '31 Mart'tan önce bu partiye emek veren kimse yoktu, biz geldik 3 ayda burnumuzu oynattık yüzde 37 oy aldık.' Ben buraya gelip göreve başladığımda 85 kiloydum, bıraktığımda 68 kiloydum. Sabah erken işimin başında olayım, görevimde olayım diye ilde yatardım. 'Değişelim, geliştirelim.' Neyle değiştireceğiz, partiyi gençleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar partiyi gençleştirmedi, bu arkadaşlar partiyi çocuklaştırdı. Ekrem İmamoğlu içeri girdiğinde arkadaşları itirafçı oldu ki dışarı çıksın. Niye? Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine kurulursa böyle olur.'Şimşek, CHP için mesleğini, işini, hayatını bıraktığını kaydederek, 'Ya hep beraber, ya hiç birimiz ha. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor.' ifadesini kullandı.