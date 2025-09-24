AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki! “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkum ettiniz”

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP'li Gökan Zeybek'in İzmir'deki çöp toplama alanlarına ilişkin açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi.İnan, yaptığı değerlendirmede İzmir'in yıllardır çöplerle anılır hale geldiğini belirterek, "Yalancı, sahtekâr ve ahlaksızsınız! İzmir'i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz! Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz" ifadesini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir'de vahşi depolama alanları dahil olmak üzere belediyeye ekstra destek sağladığını vurgulayan İnan, "Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz" dedi.AK Parti Genel Sekreteri İnan, "bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil! Bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu." ifadelerini kullandı.İnan paylaşımın devamında, "Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar" dedi.İnan ayrıca, İzmir'de yaşayan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit haklara sahip bireyleri olduğunu hatırlatarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sürecin titizlikle takip edilmesi çağrısında bulundu.CHP'li belediyelerin çöp krizi karşısındaki beceriksizliklerini gölgelemeye çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplayamadıkları çöplerin sorumluluğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yüklemeye çalıştı.Zeybek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı."