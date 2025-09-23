Sıvacı Adem Soytekin'den bomba sözler! '200’ün üzerinde belgeyi savcılığa teslim ettim'

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı. Rüşvet çarkının içinde, görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimler vardı.Ekrem İmamoğlu'nun sıvacısı olarak bilinen ve KİPTAŞ dahil olmak üzere pek çok ihaleyi paravan şirketler üzerinden aldığı belirlenen Adem Soytekin de yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun milyarder sıvacısı olarak gündeme gelen Adem Soytekin gözaltına alındıktan kısa süre sonra itirafçı olmuş ve rüşvet çarkıyla ilgili detayları tek tek açıklamıştı.16 Haziran'da savcılığa 40 sayfa ifade verdiği öğrenilen Soytekin'in çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli itiraflarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca İmamoğlu'nun kasalarından biri olduğu öne sürülen Adem Soytekin'in Eston Yapı'dan 60 milyon TL değerindeki 3 daireyi gasp ettiği iddiası da ortaya atılmıştı.Soruşturma kapsamında itirafçı olan Adem Soytekin, sosyal medya hesabından CHP'li İmamoğlu'nun panikletecek bir açıklama yaptı. Soytekin, 200'ün üzerinde belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındım ve çıkarıldığım mahkemece tutuklandım.Gözaltı süresince, aynı bölgenin insanı olmamız nedeniyle tanışıklığım olan, bu sürede de çeşitli işler yaptığım ve yanında olduğum kişiler tarafından hem tehdit edildim hem de kendilerine uymaya zorlandım. Bununla birlikte, milletvekilliği de dahil olmak üzere çeşitli vaatlerle de aldatarak kandırılmaya çalışıldım.Ancak ben hiçbir zaman bir grubun veya tarafın yanında yer almadım. Ben yalnızca devletimin tarafında oldum ve devletimin yanında durdum. Bu sebeple, tutukluluğumun 115. gününde, yine devletimin yanına yer alarak, pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteğiyle ifademi verdim.Kamuoyunu yanıltmaya dönük şekilde, ifadelerimin doğruluğunu tartışmaya açan veya 'doğru/ yalan' şeklinde sorgulayan ifadeler asla kanaatimi asılsız ve mesnetsiz kılmaz.İfade sürecimin hemen ardından 200'ün üzerinde belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat teslim ettim. Bu belgeler açıkça ortadayken, ifadelerim üzerinden beni ve devletimizi yıpratmak duyulduğu yönündeki iddialar gerçeği çarpıtma çabasından öteye geçmemektedir.