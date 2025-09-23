Metrobüs kazaları sonrası Oytun Erbaş'tan çarpıcı açıklama! 'Sınırlama getirilmesi lazım'
Geçtiğimiz saatlerde İstanbul-Kadıköy'de gerçekleşen metrobüs kazası sonrası Prof.Dr.Oytun Erbaş, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programı yeniden gündemi belirledi.
Aslı Cankat'ın moderatörlüğünü yaptığı program, Prof.Dr.Oytun Erbaş'ı konuk etti. Erbaş, İstanbul-Kadıköy'deki metrobüs kazası sonrası çarpıcı açıklamarda bulundu.
Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
'SINIRLAMA LAZIM'
Metrobüslere sınır getirilecek. Bu metrobüs 40 kişiliktir. Almayacaksınız. Metrobüsleri İstanbul Belediyesi düzenlemesi lazım. Metrobüs sayısı arttırılacak. Böyle olmaz bu. Böyle sağlık bir şey de olmaz. Yazık. Yarın, Allah korusun, bir ebola ya da bir çiçek salgını İstanbul'da bir günde yayılır. Çiçek salgını olabilir. Biliyorsun, geçen de bu maymun çiçeği vardı.