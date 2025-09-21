Yatırımcıyı Ne Bekliyor? İşte Altın Fiyatları...

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.903 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.687 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 21 Eylül altın fiyatları...