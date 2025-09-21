CHP'de Kurultay Günü! Özel Tek Aday...

Şaibe ve yolsuzluklarla çalkalanan CHP'de bazı delegeler, 22'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvursa da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yapılan iptal başvurularının reddedildiğini duyurdu.Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na hazırlanıyor.CHP delegeleri, Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.Bu kurultayda İstanbul İl Başkanlığı'nın 200'e yakın delegesi oy kullanamayacak.Ayrıca hukuki bir sorun yaşanmaması için Genel Başkan Özgür Özel ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin kurulu üyeleri de kurultayda sandığa gitmeyecek.2023 yılında bin 368 delegenin oy hakkına sahip olduğu kurultayda bu kez bin 127 delege ile yapılacak.Kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan 'güven oylaması' maddesi de eklendi. Kurultay'da genel başkan, merkez yönetim kurulu ve yüksek disiplin kurulu için güven oylaması yapılacak, ardından seçime geçilecek.Kurultay'da genel başkanlık için tek aday Özgür Özel.Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi bekleniyor.Kurultay öncesinde Özgür Özel'in, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Kurultay'a davet ettiği öğrenildi.Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki yapılacak kurultaya, salonun fiziki kapasitesi sebebiyle seyirci alınmayacak. Basın mensupları için ise fuayede çalışma alanları oluşturulacak.CHP, son iki yılda üçüncü kurultay yapıyor. 4-5 Kasım 2023 tarihinde, Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Özel, ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025'te CHP'yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.CHP, kurultay öncesi Ankara İl Seçim Kurulu'nun iptale ilişkin kararını bekledi.İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz eden CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti.