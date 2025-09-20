Gazze'deki soykırıma isyan etmişti! İsrailli orkestra şefi tutuklandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik topyekün işgal planı devam ederken eşi benzeri görülmemiş bir şekilde soykırım yapan ve 65 binden fazla masum insanın katledilmesine tepki gösterenlerinm sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle İsrailli vatandaşlar bile Netanyahu'nun zorbalığına isyan ederken dikkat çeken bir hadise yaşandı.İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen BBC Proms Festivali'nde yaptığı eleştirilerle dünya gündemine oturan İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, Gazze sınırında gerçekleştirilen bir protesto sırasında gözaltına alındı.Volkov'un da aralarında bulunduğu dört protestocu, Gazze Şeridi sınırına yakın Reim bölgesinde savaşa karşı düzenlenen bir gösteride tutuklanarak cezaevine gönderildi.Göstericilerin 'Siyonist terörü durdurun' ve 'İsrail'i izole edin' yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.Bilindiği üzere İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, BBC Proms sahnesinde kürsüye çıkarak aylardır abluka altında olan ve yoğun bombardımana maruz kalan Gazze'deki insani dramı sert sözlerle eleştirmişti. İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, konuşmasında Gazze'deki durumu 'korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici' olarak adlandırmıştı.Şef Volkov, 'Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar' ifadelerini kullanarak soykırıma isyan etmişti.Volkov'un İsrailli rehineler ile siyasi mahkumların durumuna da dikkat çektiği bu konuşma sırasında, BBC'nin yayını kesmesi dünya çapında büyük tepkiye yol açmıştı.