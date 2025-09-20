CHP'li Mansur Yavaş Ankara trafiğini kilitledi! Vatandaş giderek büyüyen kaosa tepki gösterdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'dengeli ve planlı yönetim' iddiası, başkentin trafiğinde bir kez daha sınandı ve büyük bir sınav veremedi. Sincan Yenikent girişinde başlatılan köprülü kavşak inşaatı nedeniyle bölgeyi tam bir ulaşım cehennemine çeviren uygulama, vatandaşları saatlerce trafiğe mahkum etti.ABB, 'Yenikent Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi' kapsamında, yoğunluğun en yüksek olduğu dönemde, Yenikent-Ankara Ayaş Yolu'nu trafiğe kapattı. Sürücüler, tek alternatif olarak gösterilen ve kapasitesi bu yükü kaldırmaktan çok uzak olan Cumhuriyet Bulvarı'na yönlendirildi. İş dönüşü saatlerinde patlak veren kriz, akşamın ilerleyen saatlerine kadar çözüme kavuşturulamadı.Vatandaşların getirdiği en büyük tepki ise, 'Neden bu çalışma yaz aylarında, okullar kapalıyken ve trafik minimum seviyedeyken başlatılıp bitirilmedi?' sorusu oldu. Yüzlerce sürücü, araçlarında saatlerce hapsolurken, otobüs ve servislerdeki yolcular araçlarından inerek evlerine yürümek zorunda kaldı. EGO otobüs seferlerinin de aksamasıyla, vatandaşlar metro istasyonlarında uzun süre bekletildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sincan Yenikent girişinde başlattığı köprülü kavşak çalışması, 1 Eylül Pazartesi günü bölgede büyük bir trafik karmaşasına yol açtı. Özellikle iş çıkış saatlerinde sürücülere ve toplu taşıma kullananlara zor anlar yaşayan vatandaşlar, duruma sert tepki gösterdi.Ramazan Çam: 'Yenikent'e günlük kaç araç giriş çıkışı oluyor, bunun hesabını yapan bir Allah'ın kulu var mıdır acaba? Yaptığınız alternatif yol kime yetecek? 4-5 şeritli yol yetmiyor, o yol nasıl yetecek? Biraz düşünün. Sincan park yanında bir yol var, Törekent'e çıkan, oraya da bir asfalt atsanız alternatif olarak güzel olur. Bir de cezaevi tarafında bir yol var, orada da çalışma var ama bitecek gibi pek durmuyor. Bu çileyi insanlara yaşatmayın, zaten işten güçten yorgun geliyor insanlar, bir de trafikte çile çekiyoruz.'Cemil Tuncel: 'Yavaş yavaş yapın, acelesi yok. Okullar da açılıyor zaten. Biz eve gitmesek de olur. Koskoca 3 ay yatın, okul açılacak yapılan eziyete akıl tutulması gerçekten.'Yusuf Canpunar: 'Sabah 8'de işe başlatıp akşam 4'de bıraktırırsan 240 gün. Melih Gökçek gibi gece başlatıp sabaha kadar çalıştırırsan 1 ayda dikersin.'Berat Aygün: 'Aselsan kavşağına yapılan köprü tam 1 yıl sürdü. Böyle çalışma olmaz, Ankara trafiğini bitirdiniz.'Fatih Işıkdemir: 'Yeminle Melih Gökçek'i arıyoruz, Ankara'nın kazılmayan yeri kalmadı. Bu işler sırayla olurdu, bir yer bitmeden diğer taraf delik deşik oluyor. 2 ay oldu 500 metrelik yeri yapamadılar.'Mustafa Önver: 'Yenikent'ten çık Ulus'a kadar ışık yok, transit devam. Ama ne hikmetse Yenikent'i çıkamaz oldum ve bu son 5 yılda oldu.'Zikri İşyapan: '1 Eylül'de Yenikent'i, Gimat'ı, Fatih köprüsünü kapattınız. Okulların kapandığı gün buralara başlayıp okul açılana kadar belirli bir şekle getirecek kadar kafası çalışan bir tane adam yok muydu belediyede? Okulların açılıp trafiğin artacağı hafta bu işleri yapmaya kalkmak gavur zulmüne verilecek bir örnektir.'Tuğrul Kaya: 'Konser düzenleyeceğinize yol yapın. Alternatif yolları görüyoruz, insanları mağdur etmekten bir hal oldunuz.'Murat Ergeç: 'Necip Fazıl yol aydınlatması sıfır, hiçbir aydınlatma direği dahi yok. Yaya geçidi ve ara yol bağlantılarına lütfen dikkat ediniz, insan geçişleri dahi belli olmuyor. Yetkililer çok duyarsız malesef.'