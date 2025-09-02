CZN Burak açıkladı! O ülkede bir şirketle anlaşmam yok...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlar izleyiciye sahip olan CZN Burak, güler yüzüyle tanındı.Samimi ifadeleri ve yaptığı yardımlarla gündeme gelen CZN Burak, restoranlarındaki yoğunlukla konuşuluyor.Burak Özdemir, bu kez bir ayrılık duyurusuyla gündeme geldi.Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında restoranları bulunan Özdemir, Dubai'deki varlığını sonlandırdı.Özdemir, artık Dubai'deki herhangi bir şirketle anlaşması kalmadığını söyledi.CZN Burak, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımda, 'Dubai'deki hiçbir şirketle herhangi bir anlaşmam kalmamıştır.' sözlerini kullandı.Özdemir, paylaşımında anlaşması bulunan şirketle yollarını ayırdığını şu sözlerle ifade etti:Herkese merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Benim Dubai'deki hiçbir şirketle herhangi bir hukuki ve ticari anlaşmam kalmamıştır. Kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Dubai'de şu anda herhangi bir şirketle herhangi bir anlaşmam yoktur, teşekkür ederim.