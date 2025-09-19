Güncel Altın Fiyatları! Ne Durumda?
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 4.852,71₺
Gram altın satış: 4.853,22₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 8.096,00₺
Çeyrek altın satış: 8.170,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 16.193,00₺
Yarım altın satış: 16.350,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 32.286,00₺
Tam altın satış: 32.600,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 32.937,00₺
Cumhuriyet altını satış: 33.435,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 33.130,00₺
Ata altın satış: 33.449,00₺
